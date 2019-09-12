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Серіал Кріпосна Міс Україна

Студент робить на смартфон ефектні фото Туреччини

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Мобільні фото Туреччини - фото 1
Мобільні фото Туреччини

Талановитий студент показує особливу красу Туреччини, яку фіксує на звичайний смартфон. Готові прогулятись сонячним побережжям?

Знайомтесь, Ерсін Аджир (ᴇʀsiɴ ᴀᴄɪʀ) – 22-річний студент та графічний дизайнер з Анталії, який вже кілька років робить неймовірні знімки на свій смартфон. Таким чином хлопець показує, що не обов'язково потрібно мати чимало дорогої техніки, щоб займатись улюбленою справою. І справді, талант Ерсіна важко не помітити, адже він став навіть амбасадором Huawei у Туреччині.

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Студент робить на смартфон ефектні фото Туреччини - фото 354376

Студент робить на смартфон ефектні фото Туреччини - фото 354377

Студент робить на смартфон ефектні фото Туреччини - фото 354378

Студент робить на смартфон ефектні фото Туреччини - фото 354379

Студент робить на смартфон ефектні фото Туреччини - фото 354380

Студент робить на смартфон ефектні фото Туреччини - фото 354381

Студент робить на смартфон ефектні фото Туреччини - фото 354382

Студент робить на смартфон ефектні фото Туреччини - фото 354383

Студент робить на смартфон ефектні фото Туреччини - фото 354384

Студент робить на смартфон ефектні фото Туреччини - фото 354385

Студент робить на смартфон ефектні фото Туреччини - фото 354386

Студент робить на смартфон ефектні фото Туреччини - фото 354387

Студент робить на смартфон ефектні фото Туреччини - фото 354388

Студент робить на смартфон ефектні фото Туреччини - фото 354389

Студент робить на смартфон ефектні фото Туреччини - фото 354390

Студент робить на смартфон ефектні фото Туреччини - фото 354391

Студент робить на смартфон ефектні фото Туреччини - фото 354392

Студент робить на смартфон ефектні фото Туреччини - фото 354393

Студент робить на смартфон ефектні фото Туреччини - фото 354394

Студент робить на смартфон ефектні фото Туреччини - фото 354395

Студент робить на смартфон ефектні фото Туреччини - фото 354396

Студент робить на смартфон ефектні фото Туреччини - фото 354397

Студент робить на смартфон ефектні фото Туреччини - фото 354398

Джерело фото: instagram.com/ersinacirphoto

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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