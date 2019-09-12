Студент робить на смартфон ефектні фото Туреччини

Талановитий студент показує особливу красу Туреччини, яку фіксує на звичайний смартфон. Готові прогулятись сонячним побережжям?

Знайомтесь, Ерсін Аджир (ᴇʀsiɴ ᴀᴄɪʀ) – 22-річний студент та графічний дизайнер з Анталії, який вже кілька років робить неймовірні знімки на свій смартфон. Таким чином хлопець показує, що не обов'язково потрібно мати чимало дорогої техніки, щоб займатись улюбленою справою. І справді, талант Ерсіна важко не помітити, адже він став навіть амбасадором Huawei у Туреччині.

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Джерело фото: instagram.com/ersinacirphoto

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