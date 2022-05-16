Струс мозку: перші симптоми та як допомогти

Струс мозку, на жаль, не є рідкістю, адже може виникнути під час падіння, серйозного удару чи ДТП. Тому розповідаємо про перші ознаки та дії, якщо у вас чи у когось поблизу струс мозку.

У МОЗ продовжують ділитись важливою та актуальною інформацією для українців на своїй сторінці у фейсбуці. Цього разу експерти звернули увагу на допомоги у випадку струсу мозку.

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Струс головного мозку – різновид черепно-мозкової травми, що спричиняється ударом або різким рухом (наприклад, під час падіння або ДТП). При цьому головний мозок сильно струшується, і м’які тканини за інерцією вдаряються у внутрішні склепіння черепної коробки, – пояснюють медики.

Симптоми струсу мозку:

Втрата свідомості після травми голови

Погіршення зору

Короткочасна втрата пам'яті

Блювання або нудота

Головний біль

Порушення слуху, шум або дзвін у вухах

Повільна реакція та відповіді на питання

Важливо, що деякі з цих ознак можуть виникнути і через кілька годин, і через кілька днів, тому не ігноруйте їх!

Що робити, якщо підозрюєте у когось струс мозку:

Якщо людина у свідомості та відчуває головний біль, то дайте парацетамол, якщо без свідомості – перевірте дихання та дійте за інструкцією; У випадку судом, синців за вухами та під очима, погіршення слуху, зору, проблем з мовленням, рухом та ранами одразу викликайте медиків (навіть якщо є всього один симптом).

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