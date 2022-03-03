Стругайте меблі самі: IKEA і JYSK зупинили роботу в Росії та Білорусі

Шведська компанія IKEA і датський JYSK, що продають меблі та товари для дому, вирішили призупинити постачання своїх товарів до Росії та Білорусі, а також зупинили усі виробничі операції.

У IKEA наголосили, що війна в Україні має величезний вплив на людей і призводить до серйозних порушень у ланцюзі поставок та умов торгівлі.

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"Ці рішення безпосередньо впливають на 15 000 співробітників IKEA. Амбіції груп компаній мають довгостроковий характер, і ми забезпечуємо зайнятість і стабільність доходів на найближче майбутнє і надаємо підтримку їм та їхнім сім'ям у регіоні", – зазначено в заяві IKEA.

"JYSK постійно уважно стежить за ситуацією у Росії, і ми постійно адаптуємо наш бізнес до цієї ситуації. Тепер ми виходимо з того, що ми не маємо можливостей для ведення нашого бізнесу, і тому ми тимчасово закриваємо магазини та онлайн-продажі", – йдеться в оголошенні компанії на сторінці в інстаграмі.

JYSK

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