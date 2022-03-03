"Рускій бізнес, іді нах**": Комітет Ради підтримав націоналізацію російського майна

Комітет Верховної ради з питань економічного розвитку одноголосно підтримав законопроєкт про націоналізації російських активів та майна на території України. Залишилось винести цей документ на голосування у парламенті.

У Верховну Раду зовсім скоро надійде документ про націоналізацію всіх російських активів та майна, які перебувають на території України. Таке рішення вже прийняли у комітеті ВР з питань економічного розвитку, про що розповіла його представниця та нардепка від "Слуги народу" Роксолана Підласа.

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Вчора о 22:30 в нас було засідання комітету Верховної ради з питань економічного розвитку. На порядку денному – одне питання. Націоналізація майна та коштів юридичних осіб РФ. Рускій бізнес, іді на**. Одноголосно, – зазначила вона.

Відзначимо, що законопроєкт №7122 визначає правові засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності РФ та її резидентів. Вилученню підлягатимуть не тільки активи Росії, але й активи її юридичних осіб, які здійснюють свою діяльність на території України, серед власників яких опинився і російський уряд. Звісно ж, жодної компенсації за націоналізацію не передбачається.

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