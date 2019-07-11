Стриптизерки залишаються без роботи: дослідження назвало винних

Продавати секс у розважальних закладах для дорослих більше не вигідно – стрип-клуби закриваються по всій Америці. Винними у цьому є мілленіали, які просто не ходять туди, оскільки все необхідне можна знайти в мережі.

За даними дослідницької групи IBISWorld, прибуток стрип-клубів впав більш ніж на 12%, до 1,4 млрд долара у 2018 році у порівнянні з 1,6 млрд долара у 2012.

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Щорічне зростання виторгу закладів для дорослих у період з 2012 по 2017 рік склав 4,9%, знизившись до 1,9% з 2013 по 2018 рік і, згідно з прогнозами IBISWorld, він знизиться до 1,7% до 2023 року.

Бебі-бумери йдуть на пенсію. Протягом 20 років вони становили більшу частину клієнтської бази. Мілленіали не так часто приходять у стрип-клуби, ось у чому проблема, – каже Алан Марковіц, співробітник одного з закладів, які ще працюють.

Раніше в стрип-клубах було заведено проводити парубочі вечірки, але наречені-мілленіали відчувають себе некомфортно поруч зі стриптизерками і віддають перевагу грі в лазертаг або подорожі.

Крім стриптизу мілленіали доклали руку до знищення пива, торгових центрів, відпусток і безлічі інших речей.

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