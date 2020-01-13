Сексуальний день Валентина: Rihanna підкорила фото у білизні

Поп-зірка Rihanna не найактивніша користувачка інтернету, але кожне її фото викликає справжній фурор. Особливо, якщо співачка позує без одягу!

31-річна співачка та бізнесвумен з Барбадосу Rihanna не частий гість соцмереж, однак вона має доволі активний профіль в Instagram, де періодично публікує фото. Зірка ділиться з фанатами кадрами зі світських заходів, зйомок та своїх звичайних буднів, тому не дивно, що за нею стежать понад 78 мільйонів користувачів.

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Нещодавно вона анонсувала нову лінійку спідньої білизни до Дня святого Валентина, яку приміряла на собі. Апетитні форми співачки точно не залишать байдужими!

Джерело всіх фото: instagram.com/badgalriri

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