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Стриптизерка розповіла, як зустріла батька під час шоу: епічна історія

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Стриптизерка розповіла, як зустріла батька під час шоу: епічна історія - фото 1

Працівниця стриптиз-клубу розповіла, як зустріла свого батька під час роботи. Історією дівчина поділилася на своїй сторінці в TikTok.

Стриптизерка розповіла своїм підписникам найнезвичайнішу історію, яка трапилася з нею під час роботи. Інцидент стався з 18-річною дівчиною, яка виступає під ім'ям Imperial.

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За словами Imperial, її запросили виступати на приватній вечірці. Якийсь час вона танцювала у кімнаті для VIP-гостей, але потім вийшла в бар. Біля стійки дівчина помітила свого батька, який покинув сім'ю, коли їй було 14 років.

Стриптизерка зазначила, що у неї була істерика, і замовник дозволив їй не залишати VIP-зону. При цьому дівчина не знає, чи побачив її батько.

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Джерело: dailymail
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