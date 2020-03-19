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Карантин Коронавірус

Повії в Амстердамі знайшли новий спосіб заробітку

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Як виживають працівниці сексіндустрії під час карантину - фото 1
Як виживають працівниці сексіндустрії під час карантину

Керівництво Амстердаму зачинило всі секс-заклади через пандемію коронавірусу, тож працівниці сфери інтимних послуг залишились без роботи. Але їм вдалось знайти спосіб заробітку на карантині без зусиль.

Кілька днів тому уряд Нідерландів вирішив зачинити відомий квартал Червоних ліхтарів, коли кількість людей, заражених на коронавірус перетнула позначку у півтори тисячі осіб. Це доволі правильне рішення, але тепер без заробітку ледь не залишили всі працівники кварталу.

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Попри те, що в країні офіційно дозволена проституція, чимало працівників не мають ні фіксованих прибутків, ні відпустки, ні збережень. Однак всього у цій сфері залучено близько 25 тисяч осіб, які платять звичні для всіх податки. Тому представниця Об'єднання працівників секс-індустрії Нідерландів (PROUD) Хелла Ді заявила, що коронавірус залишив їх ледь не на межі бідності.

Як виживають працівники сексіндустрії під час карантину - фото 393109
Як виживають працівники сексіндустрії під час карантину

Тому колеги вирішили запустити краудфандинг, аби підтримати всіх працівників кварталу. На сьогодні вдалось зібрати понад 4 тисячі євро, які невеликими сумами (по 40 євро) роздаватимуть всім, хто найбільше цього потребує.

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Джерело: medialeaks
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