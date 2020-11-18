Стриманий і мінімалістичний: Honda представила свій новий Civic

Компанія Honda представила передсерійний прототип седана Civic одинадцятого покоління. У новій моделі компанія зробила ставку на класичніший дизайн, технологічність та мінімалізм в інтер'єрі. Розповідаємо, чим ще особливий Civic.

Новий Civic буде побудований на тій же платформі, що і попереднє покоління моделі. Однак, нова ітерація стане візуально ширшою та нижчою.

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Новинка, представлена ​​у кузові седан, отримала абсолютно іншу зовнішність. Автомобіль оснастили новим переднім бампером з масивними повітрозабірниками та повністю переробленою головною світлодіодною оптикою. У дизайні кузова простежуються вираженіші прямі лінії, а в задній частині з'явився новий бампер з рознесеними по краях патрубками вихлопної системи, а також тоновані ліхтарі.

"Одинадцятий" Civic дебютував у новому кольорі кузова Solar Flare Pearl, який разом з 19-дюймовими чорними колісними дисками буде доступний для серійних моделей. Інтер'єр нового покоління також помітно змінився у бік мінімалізму. Судячи з ескізів, у салоні практично не залишилося фізичних кнопок, натомість з'явився 9-дюймовий сенсорний екран мультимедійною системою та декоративна смуга, що проходить уздовж торпедо, за якою ховаються дефлектори вентиляції. Крім того, модель можна буде вперше придбати з повністю цифровою панеллю приладів.

У технологічному оснащенні в майбутньому Civic залишаться фірмові водійські асистенти Honda Sensing, а також з'являться нові активні та пасивні системи безпеки. Технічні характеристики компанія поки не розкриває, проте наразі новинка проходить дорожні випробування на полігоні. У зв'язку з цим, розкрити технічні подробиці марка може до кінця року. Дебют 11 покоління Honda Civic очікується у першому кварталі 2021 року.

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