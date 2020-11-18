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Дивіться на найшвидший Audi TT RS: на ньому їздить пенсіонер (відео)
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78-річного пенсіонера з Великої Британії визнали володарем найшвидшого Audi TT RS у світі. З першої "сотні" до другої автомобіль розганяється за 3,2 секунди. Такого результату вдалося досягти після того, як двигун TT RS прокачали до тисячі кінських сил.
2,5-літровий турбомотор TT RS модифікували, у результаті чого віддача збільшилася у понад два рази, з 400 до 1100 кінських сил.
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Тестовий заїзд надпотужного TT відбувся на аеродромі Дансфолд: TT RS вдалося прискоритися зі 100 до 200 кілометрів за 3,2 секунди, що на 0,1 секунди швидше за попередній результат. При цьому не уточнюється, за скільки автомобіль набирає першу "сотню".
Власник TT RS не має наміру зупинятися на досягнутому – пенсіонер розраховує встановити продуктивніший турбокомпресор, збільшивши потужність ще на 200 кінських сил. За попередніми оцінками, якщо експеримент вдасться, то наступного разу TT RS зможе укластися у дві секунди.
Раніше у цьому місяці встановили світовий рекорд швидкості для серійних автомобілів: гіперкар SSC Tuatara розігнався до 508,73 кілометра на годину на автостраді State Route 160. Цей результат кращий, ніж у Koenigsegg Agera RS (447 кілометрів на годину). Правда, пізніше досягнення поставили під сумнів, і фірма SSC North America навіть вирішила провести повторні заїзди.
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