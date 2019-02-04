До узбережжя Японії прибило одну з найдовших риб в світі: фото

В Японії на узбережжі затоки Тояма виявили чубатого оселедцевого короля, який досяг у довжину 3,2 метра.

За інформацією медіа, таке явище трапляється рідко, оскільки ця риба вважається напівглибоководною. М'ясо оселедцевого короля не вживають в їжу.

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Відомо, що цю рибу в японських легендах називають посланником Бога моря. За словами місцевих жителів, то, що риба викинулася на берег, може бути знаком прийдешнього цунамі. Однак вчені спростовують цю інформацію. Вони стверджують, що таку поведінку риби могли спровокувати наслідки глобального потепління.

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