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За копійки: дуже смачна страва з кабачків

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Як приготувати смачну страву з кабачків - фото 1
Як приготувати смачну страву з кабачків / vmolo.by

Спробуйте цей рецепт навіть не тому, що дешево, а тому, що дійсно дуже смачно і легко готувати.

Інгредієнти:

  • Кілька кабачків
  • 4 картоплі
  • 3-4 помідори
  • Цибуля
  • Одне яйце
  • 5 ложок майонезу
  • Трохи солі
  • Сушений кріп
За копійки: дуже смачна страва з кабачків - фото 343926

Як приготувати смачну страву з кабачків:

  1. Починаємо збирати нашу страву. Все ріжемо тонкими цільними скибочками і укладаємо в форму для випікання в певному порядку.
  2. Першим шаром акуратно і рівномірно розкладаємо картоплю, наступним кільця цибулі. Не забуваємо солити злегка кожен шар. На цибулю укладаємо тонко порізані пластинками кабачки і верхнім шаром помідори.
  3. Наливаємо приблизно 100 мл кип'яченої чистої води. У чашечку розбиваємо яйце і збиваємо його з майонезом виделкою. Поливаємо овочі яєчною сумішшю.
  4. Якщо знайдеться в холодильнику шматочок сиру, можна натерти і присипати овочі сиром в процесі запікання.
  5. Відправляємо форму в заздалегідь розігріту до 180 градусів духовку і випікаємо протягом 20 хвилин. Овочі швидко пропікаються і покриваються рум'яною скоринкою. Відкриваємо духовку, дістаємо форму, посипаємо зверху тертий сир і відправляємо назад, готуватися ще хвилин 15. Готово!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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