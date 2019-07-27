За копійки: дуже смачна страва з кабачків

Спробуйте цей рецепт навіть не тому, що дешево, а тому, що дійсно дуже смачно і легко готувати.

Інгредієнти:

Кілька кабачків

4 картоплі

3-4 помідори

Цибуля

Одне яйце

5 ложок майонезу

Трохи солі

Сушений кріп

Як приготувати смачну страву з кабачків:

Починаємо збирати нашу страву. Все ріжемо тонкими цільними скибочками і укладаємо в форму для випікання в певному порядку. Першим шаром акуратно і рівномірно розкладаємо картоплю, наступним кільця цибулі. Не забуваємо солити злегка кожен шар. На цибулю укладаємо тонко порізані пластинками кабачки і верхнім шаром помідори. Наливаємо приблизно 100 мл кип'яченої чистої води. У чашечку розбиваємо яйце і збиваємо його з майонезом виделкою. Поливаємо овочі яєчною сумішшю. Якщо знайдеться в холодильнику шматочок сиру, можна натерти і присипати овочі сиром в процесі запікання. Відправляємо форму в заздалегідь розігріту до 180 градусів духовку і випікаємо протягом 20 хвилин. Овочі швидко пропікаються і покриваються рум'яною скоринкою. Відкриваємо духовку, дістаємо форму, посипаємо зверху тертий сир і відправляємо назад, готуватися ще хвилин 15. Готово!

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