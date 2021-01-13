Страви на Старий новий рік 2021 – меню: рецепти для святкового столу

Меню на Старий Новий рік

Підготували для вас легке святкове меню до Старого Нового року 2021! Пропонуємо прості та дуже смачні рецепти приготування страв на 13 січня – салати, десерти, закуски, основна страва та напої!

Тріо начинок для канапе

Інгредієнти:​​

Для канапе з червоною рибою і солоним огірком:

червона риба,

чорний хліб,

вершкове масло,

солоний огірок,

лимон,

зелень.

Для канапе з рибою і домашнім сиром:

тонко нарізані скибочки червоної риби,

білий хліб,

домашній сир,

оливки,

зелень.

Для канапе з сиром і виноградом:

хліб,

м'який сир (рокфор, фета, камамбер, брі тощо),

білий виноград.

Рецепт приготування варіантів для закусок:

Намастити сиром або маслом канапе і доповнити інгредієнтами зі списку.

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Салат з куркою та чорносливом

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Інгредієнти:​​

400 г курячого філе,

3 яйця,

200 г твердого сиру,

1 огірок,

200 г чорносливу,

1 зубок часнику,

150 г волоських горіхів,

3 ст. ложки сметани,

3 ст. ложки майонезу,

спеції на смак

Рецепт приготування салату з куркою та чорносливом:

Куряче філе відварити у підсоленій воді;

Яйця зварити та подрібнити;

Чорнослив без кісточок на 30 хвилин залишити у теплій воді, підсушити та дрібно нарізати;

Огірок нарізати соломкою;

Твердий сир натерти на середній терці, а часник розтовкти через прес для часнику;

Приготувати соус, змішавши часник, майонез, сметану та спеції;

Заправити соусом інгредієнти та добре перемішати;

Перед подачею посипати горішками.

Домашня печеня зі свининою

gastronom

Інгредієнти:​​

500 г нежирної свинини;

2 цибулини;

7-8 великих картоплин;

2-3 столових ложки олії;

спеції на смак;

свіжа зелень

Рецепт приготування печені зі свининою:

М'ясо нарізати невеличкими кубиками;

Картоплю почистити та нарізати скибками до 2 см;

Цибулю почистити та подрібнити півкільцями;

У глибокій пательні обсмажити м'ясо до скоринки, додати цибулю;

Коли цибуля стане прозорою, додати картоплю та спеції;

Добре перемішати та тушкувати на невеликому вогні до готовності;

Подавати з подрібненою зеленню.

М’ясний пиріг зі свининою

Cheshire Pie

Інгредієнти:

500 г листкового тіста

морква

цибулина

300 г свинячого фаршу

3 яйця

Рецепт приготування м'ясного пирога зі свининою:

Листкове тісто розділити навпіл та розкачати;

Одну половину застелити на дно форми та зробити кілька проколів виделкою;

Тим часом нарізати дрібно цибулю та моркву та підсмажити разом з фаршем та жовтками на олії;

Остудити фарш з овочами, додати спеції;

Викласти суміш у форму та накрити другою половиною тіста, добре зафіксувавши краї; Знову зробити проколи виделкою;

Випікати 30-40 хвилин у духовці розігрітій до 180-200 градусів.

Швидкий десерт з морозива

society19.

Інгредієнти:

150 мл молока

100 г морозива

10 мл шоколадного сиропу

20−30 мл збитих вершків

Рецепт приготування десерту з морозива:

Збити у блендері молоко, морозиво та шоколадний сироп

Масу налити у келихи та прикрасити вершками

Можна доповнити фруктами, шоколадом, зефіром та ягодами

Глінтвейн з медом та апельсином

Інгредієнти:​​

700 мл напівсолодкого червоного вина

0,5 склянки води

половина апельсина

3 ст. л меду

4 дрібки кориці

6 бутони гвоздики

5 горошин духмяного перцю

2 дрібки меленого мускатного горіха

Рецепт приготування глінтвейну з медом та апельсином:

Нарізати апельсин тонкими скибками;

Змішати у каструлі гвоздику, перець, мускатний горіх, апельсин та корицю;

Додати у каструлю холодну воду та довести до кипіння;

Тримати на вогні ще 2-3 хвилини, а тоді вимкнути плиту та залишити на 10-15 хвилин під кришкою;

Вино зі спеціями повільно нагріти у посудині з товстим дном до кипіння;

Змішати вино з сумішшю апельсина та спецій, подавати разом з медом та скибками цитрусових у якості прикраси.

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