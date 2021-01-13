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Страви на Старий новий рік 2021 – меню: рецепти для святкового столу
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Підготували для вас легке святкове меню до Старого Нового року 2021! Пропонуємо прості та дуже смачні рецепти приготування страв на 13 січня – салати, десерти, закуски, основна страва та напої!
Тріо начинок для канапе
Інгредієнти:
Для канапе з червоною рибою і солоним огірком:
- червона риба,
- чорний хліб,
- вершкове масло,
- солоний огірок,
- лимон,
- зелень.
Для канапе з рибою і домашнім сиром:
- тонко нарізані скибочки червоної риби,
- білий хліб,
- домашній сир,
- оливки,
- зелень.
Для канапе з сиром і виноградом:
хліб,
м'який сир (рокфор, фета, камамбер, брі тощо),
білий виноград.
Рецепт приготування варіантів для закусок:
- Намастити сиром або маслом канапе і доповнити інгредієнтами зі списку.
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Салат з куркою та чорносливом
Інгредієнти:
- 400 г курячого філе,
- 3 яйця,
- 200 г твердого сиру,
- 1 огірок,
- 200 г чорносливу,
- 1 зубок часнику,
- 150 г волоських горіхів,
- 3 ст. ложки сметани,
- 3 ст. ложки майонезу,
- спеції на смак
Рецепт приготування салату з куркою та чорносливом:
- Куряче філе відварити у підсоленій воді;
- Яйця зварити та подрібнити;
- Чорнослив без кісточок на 30 хвилин залишити у теплій воді, підсушити та дрібно нарізати;
- Огірок нарізати соломкою;
- Твердий сир натерти на середній терці, а часник розтовкти через прес для часнику;
- Приготувати соус, змішавши часник, майонез, сметану та спеції;
- Заправити соусом інгредієнти та добре перемішати;
- Перед подачею посипати горішками.
Домашня печеня зі свининою
Інгредієнти:
- 500 г нежирної свинини;
- 2 цибулини;
- 7-8 великих картоплин;
- 2-3 столових ложки олії;
- спеції на смак;
- свіжа зелень
Рецепт приготування печені зі свининою:
- М'ясо нарізати невеличкими кубиками;
- Картоплю почистити та нарізати скибками до 2 см;
- Цибулю почистити та подрібнити півкільцями;
- У глибокій пательні обсмажити м'ясо до скоринки, додати цибулю;
- Коли цибуля стане прозорою, додати картоплю та спеції;
- Добре перемішати та тушкувати на невеликому вогні до готовності;
- Подавати з подрібненою зеленню.
М’ясний пиріг зі свининою
Інгредієнти:
- 500 г листкового тіста
- морква
- цибулина
- 300 г свинячого фаршу
- 3 яйця
Рецепт приготування м'ясного пирога зі свининою:
- Листкове тісто розділити навпіл та розкачати;
- Одну половину застелити на дно форми та зробити кілька проколів виделкою;
- Тим часом нарізати дрібно цибулю та моркву та підсмажити разом з фаршем та жовтками на олії;
- Остудити фарш з овочами, додати спеції;
- Викласти суміш у форму та накрити другою половиною тіста, добре зафіксувавши краї; Знову зробити проколи виделкою;
- Випікати 30-40 хвилин у духовці розігрітій до 180-200 градусів.
Швидкий десерт з морозива
Інгредієнти:
- 150 мл молока
- 100 г морозива
- 10 мл шоколадного сиропу
- 20−30 мл збитих вершків
Рецепт приготування десерту з морозива:
- Збити у блендері молоко, морозиво та шоколадний сироп
- Масу налити у келихи та прикрасити вершками
- Можна доповнити фруктами, шоколадом, зефіром та ягодами
Глінтвейн з медом та апельсином
Інгредієнти:
- 700 мл напівсолодкого червоного вина
- 0,5 склянки води
- половина апельсина
- 3 ст. л меду
- 4 дрібки кориці
- 6 бутони гвоздики
- 5 горошин духмяного перцю
- 2 дрібки меленого мускатного горіха
Рецепт приготування глінтвейну з медом та апельсином:
- Нарізати апельсин тонкими скибками;
- Змішати у каструлі гвоздику, перець, мускатний горіх, апельсин та корицю;
- Додати у каструлю холодну воду та довести до кипіння;
- Тримати на вогні ще 2-3 хвилини, а тоді вимкнути плиту та залишити на 10-15 хвилин під кришкою;
- Вино зі спеціями повільно нагріти у посудині з товстим дном до кипіння;
- Змішати вино з сумішшю апельсина та спецій, подавати разом з медом та скибками цитрусових у якості прикраси.
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