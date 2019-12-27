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Новорічні коктейлі 2020: прості рецепти смачної випивки на Новий рік
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Підготували для вас найкращі алкогольні та безалкогольні коктейлі, які чудово смакуватимуть вам та вашим гостям у новорічну ніч. Оберіть напій, який вам найбільше сподобається, та приготуйте його!
Коктейль з шампанського та грейпфруту
Інгредієнти:
- Вино (ігристе або шампанське, брют або напівсолодке в залежності від уподобань) – 1 пляшка
- Грейпфрут – 2 шт.
- Лід – за смаком
Рецепт приготування грейпфрутового коктейлю:
- Грейпфрути помийте, розріжте навпіл і вичавіть з них сік. Можна вичавлювати руками або скористатися пресом для цитрусових.
- Розлийте сік грейпфрута по келихах. Сік повинен займати приблизно 1/3 келиха. Але ви можете самостійно регулювати співвідношення соку та ігристого вина.
- Долийте в келихи з соком ігристе вино. Прикрасіть коктейль кружечками грейпфрута. Якщо є бажання, то можна додати кубики льоду.
І ще: Новорічне меню 2020: рецепти страв, які варто приготувати на Новий рік
Лимончелло
Інгредієнти:
- Горілка – 500 мл
- Лимони – 4 шт
- Вода – 400 мл
- Цукор – 350 г
Рецепт приготування домашнє лимончелло:
- Лимони ретельно вимити, зняти цедру. Важливо знімати тільки жовту частину цедри, не зачіпаючи білу, інакше лікер буде гірчити.
- Скласти цедру в банку, залити горілкою. Щільно закрити кришкою і залишити в холодильнику на 10 днів.
- Через 10 днів лимонну настоянку перелити в пляшку.
- Цукор залити водою. Нагрівати на повільному вогні до повного розчинення цукру, постійно помішуючи.
- Повністю остудити цукровий сироп. Потім перелити в пляшку з настоянкою. Залишити лимончелло в холодильнику ще на 5 днів.
- Охолоджене лимончелло найкраще подавати після їди. Чарки для лікеру лимончелло попередньо охолоджують в морозильній камері.
Коктейль з коньяком та ананасовим соком
Інгредієнти:
- Ананасовий сік – 1 л
- Кориця – 2 палички
- Коньяк – 300-400 мл
Рецепт приготування коктейлю з коньяку та ананасу:
- Коньяк перелийте в сотейник.
- Додайте 2 палички кориці.
- Трохи прогрійте, але не доводьте до кипіння.
- Додайте в сотейник ананасовий сік, перемішайте.
- Витягніть паличку кориці та розлийте по келихах. Готово!
Безалкогольний глінтвейн
Інгредієнти:
- Темний виноградний сік – 1 л
- Гвоздика – 4 палички
- Бад'ян – 2 зірочки
- Молотий корінь імбиру – 0,5 ч. л.
- Мелена кориця - 1/4 ч. л.
- Мускатний горіх – дрібка
- Лимон – 1 шт
Рецепт приготування безалкогольного глінтвейну:
- Змішати всі приправи в глибокій мисці.
- Нагріти виноградний сік в неметалевій каструлі. Вимкнути вогонь при появі перших бульбашок, не доводити до кипіння.
- Лимон помити в гарячій воді, разом зі шкіркою розрізати на 6-8 частин, видалити кісточки.
- Додати в гарячий сік приправи та лимон. Перемішати, накрити кришкою.
- Перед подачею настояти виноградний глінтвейн 25-30 хвилин. Пити гарячим або теплим.
Полуничний мілкшейк з корицею
Інгредієнти:
- Полуниця – 150 г
- Кориця – 1 ч. л.
- Молоко – 2 склянки
- Фініки – 5 шт
Рецепт приготування корично-полуничного коктейлю:
- Всі інгредієнти збити в блендері. Готово!
Це смачно: Олів'є на Новий рік 2020: прості рецепти приготування салату у фото
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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