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Новорічні коктейлі 2020: прості рецепти смачної випивки на Новий рік

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святкові коктейлі для новорічного столу - фото 1
святкові коктейлі для новорічного столу

Підготували для вас найкращі алкогольні та безалкогольні коктейлі, які чудово смакуватимуть вам та вашим гостям у новорічну ніч. Оберіть напій, який вам найбільше сподобається, та приготуйте його!

Коктейль з шампанського та грейпфруту

Інгредієнти:​​

  • Вино (ігристе або шампанське, брют або напівсолодке в залежності від уподобань) – 1 пляшка
  • Грейпфрут – 2 шт.
  • Лід – за смаком
Новорічні коктейлі 2020: прості рецепти смачної випивки на Новий рік - фото 376704

Рецепт приготування грейпфрутового коктейлю:

  1. Грейпфрути помийте, розріжте навпіл і вичавіть з них сік. Можна вичавлювати руками або скористатися пресом для цитрусових.
  2. Розлийте сік грейпфрута по келихах. Сік повинен займати приблизно 1/3 келиха. Але ви можете самостійно регулювати співвідношення соку та ігристого вина.
  3. Долийте в келихи з соком ігристе вино. Прикрасіть коктейль кружечками грейпфрута. Якщо є бажання, то можна додати кубики льоду.

І ще: Новорічне меню 2020: рецепти страв, які варто приготувати на Новий рік

Лимончелло

Інгредієнти:​​

  • Горілка – 500 мл
  • Лимони – 4 шт
  • Вода – 400 мл
  • Цукор – 350 г
Новорічні коктейлі 2020: прості рецепти смачної випивки на Новий рік - фото 376703

Рецепт приготування домашнє лимончелло:

  1. Лимони ретельно вимити, зняти цедру. Важливо знімати тільки жовту частину цедри, не зачіпаючи білу, інакше лікер буде гірчити.
  2. Скласти цедру в банку, залити горілкою. Щільно закрити кришкою і залишити в холодильнику на 10 днів.
  3. Через 10 днів лимонну настоянку перелити в пляшку.
  4. Цукор залити водою. Нагрівати на повільному вогні до повного розчинення цукру, постійно помішуючи.
  5. Повністю остудити цукровий сироп. Потім перелити в пляшку з настоянкою. Залишити лимончелло в холодильнику ще на 5 днів.
  6. Охолоджене лимончелло найкраще подавати після їди. Чарки для лікеру лимончелло попередньо охолоджують в морозильній камері.

Коктейль з коньяком та ананасовим соком

Інгредієнти:​​

  • Ананасовий сік – 1 л
  • Кориця – 2 палички
  • Коньяк – 300-400 мл
Новорічні коктейлі 2020: прості рецепти смачної випивки на Новий рік - фото 376701

Рецепт приготування коктейлю з коньяку та ананасу:

  1. Коньяк перелийте в сотейник.
  2. Додайте 2 палички кориці.
  3. Трохи прогрійте, але не доводьте до кипіння.
  4. Додайте в сотейник ананасовий сік, перемішайте.
  5. Витягніть паличку кориці та розлийте по келихах. Готово!

Безалкогольний глінтвейн

Інгредієнти:​​

  • Темний виноградний сік – 1 л
  • Гвоздика – 4 палички
  • Бад'ян – 2 зірочки
  • Молотий корінь імбиру – 0,5 ч. л.
  • Мелена кориця - 1/4 ч. л.
  • Мускатний горіх – дрібка
  • Лимон – 1 шт
Новорічні коктейлі 2020: прості рецепти смачної випивки на Новий рік - фото 376700

Рецепт приготування безалкогольного глінтвейну:

  1. Змішати всі приправи в глибокій мисці.
  2. Нагріти виноградний сік в неметалевій каструлі. Вимкнути вогонь при появі перших бульбашок, не доводити до кипіння.
  3. Лимон помити в гарячій воді, разом зі шкіркою розрізати на 6-8 частин, видалити кісточки.
  4. Додати в гарячий сік приправи та лимон. Перемішати, накрити кришкою.
  5. Перед подачею настояти виноградний глінтвейн 25-30 хвилин. Пити гарячим або теплим.

Полуничний мілкшейк з корицею

Інгредієнти:​​

  • Полуниця – 150 г
  • Кориця – 1 ч. л.
  • Молоко – 2 склянки
  • Фініки – 5 шт
Новорічні коктейлі 2020: прості рецепти смачної випивки на Новий рік - фото 376698

Рецепт приготування корично-полуничного коктейлю:

  1. Всі інгредієнти збити в блендері. Готово!

Це смачно: Олів'є на Новий рік 2020: прості рецепти приготування салату у фото

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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