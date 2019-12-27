Новорічні коктейлі 2020: прості рецепти смачної випивки на Новий рік

Підготували для вас найкращі алкогольні та безалкогольні коктейлі, які чудово смакуватимуть вам та вашим гостям у новорічну ніч. Оберіть напій, який вам найбільше сподобається, та приготуйте його!

Коктейль з шампанського та грейпфруту

Інгредієнти:​​

Вино (ігристе або шампанське, брют або напівсолодке в залежності від уподобань) – 1 пляшка

Грейпфрут – 2 шт.

Лід – за смаком

Рецепт приготування грейпфрутового коктейлю:

Грейпфрути помийте, розріжте навпіл і вичавіть з них сік. Можна вичавлювати руками або скористатися пресом для цитрусових. Розлийте сік грейпфрута по келихах. Сік повинен займати приблизно 1/3 келиха. Але ви можете самостійно регулювати співвідношення соку та ігристого вина. Долийте в келихи з соком ігристе вино. Прикрасіть коктейль кружечками грейпфрута. Якщо є бажання, то можна додати кубики льоду.

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Лимончелло

Інгредієнти:​​

Горілка – 500 мл

Лимони – 4 шт

Вода – 400 мл

Цукор – 350 г

Рецепт приготування домашнє лимончелло:

Лимони ретельно вимити, зняти цедру. Важливо знімати тільки жовту частину цедри, не зачіпаючи білу, інакше лікер буде гірчити. Скласти цедру в банку, залити горілкою. Щільно закрити кришкою і залишити в холодильнику на 10 днів. Через 10 днів лимонну настоянку перелити в пляшку. Цукор залити водою. Нагрівати на повільному вогні до повного розчинення цукру, постійно помішуючи. Повністю остудити цукровий сироп. Потім перелити в пляшку з настоянкою. Залишити лимончелло в холодильнику ще на 5 днів. Охолоджене лимончелло найкраще подавати після їди. Чарки для лікеру лимончелло попередньо охолоджують в морозильній камері.

Коктейль з коньяком та ананасовим соком

Інгредієнти:​​

Ананасовий сік – 1 л

Кориця – 2 палички

Коньяк – 300-400 мл

Рецепт приготування коктейлю з коньяку та ананасу:

Коньяк перелийте в сотейник. Додайте 2 палички кориці. Трохи прогрійте, але не доводьте до кипіння. Додайте в сотейник ананасовий сік, перемішайте. Витягніть паличку кориці та розлийте по келихах. Готово!

Безалкогольний глінтвейн

Інгредієнти:​​

Темний виноградний сік – 1 л

Гвоздика – 4 палички

Бад'ян – 2 зірочки

Молотий корінь імбиру – 0,5 ч. л.

Мелена кориця - 1/4 ч. л.

Мускатний горіх – дрібка

Лимон – 1 шт

Рецепт приготування безалкогольного глінтвейну:

Змішати всі приправи в глибокій мисці. Нагріти виноградний сік в неметалевій каструлі. Вимкнути вогонь при появі перших бульбашок, не доводити до кипіння. Лимон помити в гарячій воді, разом зі шкіркою розрізати на 6-8 частин, видалити кісточки. Додати в гарячий сік приправи та лимон. Перемішати, накрити кришкою. Перед подачею настояти виноградний глінтвейн 25-30 хвилин. Пити гарячим або теплим.

Полуничний мілкшейк з корицею

Інгредієнти:​​

Полуниця – 150 г

Кориця – 1 ч. л.

Молоко – 2 склянки

Фініки – 5 шт

Рецепт приготування корично-полуничного коктейлю:

Всі інгредієнти збити в блендері. Готово!

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