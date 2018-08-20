Страуси заполонили місто в Австралії, і ось чому

Невелике шахтарське містечко Брокен-Хілл в австралійському штаті Новий Південний Вельс заполонили страуси ему, які прийшли туди в пошуках води і їжі.

"Вони ходять головною вулицею міста, їх тут цілі натовпи", – каже представниця служби з порятунку диких тварин Емма Сінглтон.

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Причиною такого нашестя фахівці називають надзвичайну посуху, від якої страждають не тільки тварини, а й люди.

У Брокен-Хіллі ему бігають наввипередки головною вулицею міста, обчищають сади та навіть проникають на футбольні поля під час матчів.

Посуха в Австралії вигнала тварин до людей / EPA

"На стадіоні ось уже кілька тижнів живуть 14 страусів, і місцеві жителі приносять їм воду і корм", – розповідає Емма Сінглтон.

Емма підкреслює, що особливо загрожують птахам машини та собаки. За минулий тиждень під колеса автомобілів потрапило вже п'ять страусів.

Посуха в Австралії вигнала тварин до людей / EPA

У липні в деяких районах Нового Південного Вельсу випало менш як 10 мм опадів, а це неймовірно мало.

Фермери не лише зазнають збитків через загибель врожаю, а й змушені розшукувати воду та корм для худоби. Часом доводиться платити 5000 доларів США за вантажівку сіна.

Посуха в Австралії вигнала тварин до людей / EPA

Ця проблема стоїть не тільки перед Новим Південним Вельсом. Більша частина сусіднього штату Квінсленд, а також частини штатів Вікторія і Південна Австралія також охоплені засухою.

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