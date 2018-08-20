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Цей пес зробить ваш день кращим: кумедне відео

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Кумедний пес підкорив мережу - фото 1
Кумедний пес підкорив мережу

Золотистий ретривер став зіркою мережі, а все через те, що він змушує усміхатись.

На платформі Reddit користувач з ніком Fizrock поділився чарівним записом з собакою, який швидко опинився у топах. Всього за 7 годин допис побачили понад 23 тис. осіб! А все тому, що на відео кумедний ретривер нюхає камеру. Здавалось, така проста і дивна річ, але багатьох вона змусила посміхатись. А на вас спрацює?

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A Golden snoot to brighten your day from r/aww

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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