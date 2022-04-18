Додаткових вихідних навесні не буде: але є нюанс

У Держпраці повідомили, що цьогоріч у зв'язку з запровадженням воєнного стану в Україні не буде додаткових вихідних навесні, які раніше були заплановані з нагоди Великодня й травневих свят.

25 квітня, 2 та 9 травня НЕ будуть вихідними в Україні. Ці дати будуть звичайними робочими днями, які й оплачувати будуть у звичайному порядку.

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У Держпраці нагадали, що у календарі вихідних та свят на весну 2022 року були передбачені такі додаткові дати для відпочинку:

понеділок 25 квітня (перенесення вихідного з 24.04.2022)

понеділок 2 травня (перенесення вихідного з 01.05.2022)

понеділок 9 травня (святковий день)

Проте стаття 6 Закону України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" передбачає призупинення дії статті 73 КЗпП щодо визначення святкових і неробочих днів на період воєнного стану. Тобто у ці дати будуть звичайні робочі дні.

Проте кожне підприємство може визначити в індивідуальному порядку свій графік. Дізнайтеся у своїх керівників, коли ви повинні виходити на роботу.

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