Страсна п'ятниця 2020: текст молитви, як покаятися у цей день

Цьогоріч Страсна п'ятниця припадає на 17 квітня. У цей день заведено каятися та молитися. Підготували для вас текст молитов, які ви можете використати у страсну п'ятницю.

Страсна п'ятниця вважається найдраматичнішим днем Страсного тижня – протягом дня потрібно молитися та покаятися за свої гріхи. Зауважте, що є молитви, які звичайні молитви та ті, які читають під час служби в храмі на Страсну п'ятницю – 12 фрагментів Євангелій по Страстям Христовим та молитва подяки Христу вечірня з "винесенням Плащаниці".

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Далі є тексти тих молитов, які ви можете промовляти вдома. Взагалі можна читати молитви різної спрямованості. Зовсім не обов'язково брати саме тексти з Біблії. Важливо, щоб вони йшли з глибини душі та були щирими.

Молитва про спасіння душі

Цю коротку молитву про спасіння душі потрібно читати в Страсну п'ятницю якомога частіше.

"О, Ісус Христос, Бог наш, спаси та помилуй наші душі святою Церквою, подбай про нас, не дай нам горіти в пеклі вогненнім. О, Ісус Христос, Бог наш, помилуй нас, бідних грішників. О, Ісус Христос, Бог наш, благослови мого батька, мою матір, моїх рідних за яких щиро молюся. О, Ісус Христос, Бог наш, і все, за що я повинен молитися, допоможи нам пройти чистилище і доведи наші душі до небесного спокою. Амінь!"

Молитва про прощення гріхів

Молитва про прощення гріхів в Страсну П'ятницю має особливу силу. Важливо молитися з щирою вірою в душі.

"Владико Господи, оскільки й забути мої гріхи – то є зло, Тобі, Єдиному Серцевидцеві, молюся, Ти прости мені все за Твоїм Чоловіколюбством, бо тим-то і являється велич слави Твоєї, що ти не відплачуєш грішникам за гріхи їхні, бо Ти Препрославлений навіки. Амінь!"

Молитва про захист від ворогів

У Страсну П'ятницю варто прочитати молитву про захист від людей з недобрими намірами.

" Всемилостива Божа Матір! На Тебе надіюсь, хоронителька і захисниця всього роду людського. Будь милостива до мене, грішного (ім'я), та не залиш у годину сумнівів і страхів. Борони, покровителько, від злої користі, на мене спрямованої, та додай розуму ненависникам моїм, погаси їх зло, до мене звернене. Амінь!"

Молитва, щоб висловити скорботу за гріхи свої

У Страсну п'ятницю варто прочитати молитву, в якій виражається скорботу за звершення власні гріхи.

"Боже мій! З цілого серця шкодую за всі мої гріхи та твердо постановляю вже ніколи більше не грішити, бо ними, Боже, я зневажив Твою Безконечну Велич і Батьківську Любов, завдав смерть Твоєму Синові Ісусові та через них я втратив Небо, а заслужив на пекло. Боже, прости мені мої гріхи та будь милостивим до мене. Амінь!"

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