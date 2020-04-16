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10 українських слів про Великдень, які подарують святковий настрій

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10 українських слів про Пасху

Скоро українці відзначатимуть Великдень, тому ми підготували 10 слів, без яких неможливо уявити святкування свята Воскресіння Хрестового. Читайте нашу традиційну рубрику "Говори красиво"!

Минають останні дні Великого посту, а віряни вже в очікуванні головного релігійного свята року. З цієї нагоди пригадуємо основні слова, які ми використовуємо, коли говоримо про Великдень!

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Звичайно, це саме слово Великдень, але зверніть увагу на наголос. Правильно наголошувати другий склад, зокрема й у слові ВелИкодня.

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Пасха – це теж назва свята, яке присвячене Воскресінню Христа. Багато хто схильний вважати, що це неправильне слово, проте ви спокійно можете його використовувати у своїх розмовах.
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Важко уявити це свято без Великоднього кошика. Наповнити його можна різними стравами, а от правильно казати треба з наголосом на третій склад.
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Барвінком здавна прикрашають кошики. Саме листочками, але можна разом з квітами.
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У інших регіонах використовують самшит. Його ще називають мирт.
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Загалом не так важливо, кетяг якої рослини це буде. Важливо, щоб це була вічнозелена рослина.
10 українських слів про Великдень, які подарують святковий настрій - фото 398320
А процес прикрашання святкового кошика можна назвати просто:
10 українських слів про Великдень, які подарують святковий настрій - фото 398314
У кошик обов'язково кладуть яйця. Це можуть бути крашанки – пофарбовані у різні кольори яйця.
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Або ж це можуть бути писанки – розмальовані вручну візерунками яйця. На Великодні свята заведено "битися" крашанкАми або писанкАми.
10 українських слів про Великдень, які подарують святковий настрій - фото 398316
Не забудьте приготувати або придбати паски, які теж є одним з основних елементів святкування Великодня.
10 українських слів про Великдень, які подарують святковий настрій - фото 398318

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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