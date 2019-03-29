Чорнобиль: новий трейлер серіалу HBO

У мережі показали новий офіційний трейлер серіалу "Чорнобиль", який базується на реальних подіях, про які знають не лише українці, а й весь світ. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Канал HBO випустив повноцінне промо до міні-серіалу про трагічні події у Чорнобилі з однойменною назвою. Прем'єра запланована вже на 6 травня.

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Сюжет базується на реальних подій, які відбулись 26 квітня у 1986 році на Чорнобильській атомній електростанції, коли вибухнув один з реакторів. Серіал показує не лише моторошну подію та її наслідки, а й історію науковці Валерія Легасова, який повинен був дослідити причини трагічного вибуху.

У головних ролях зіграли Стеллан Скарсгорд, Емілі Вотсон, Джаред Харіс та інші.

Чорнобиль, дивитись трейлер серіалу онлайн:

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