Страшна реальність дитячих малюнків очима художника

Сторінка в Instagram, що починала своє існування з замальовок дітей, зараз виросла у великий проект.

Творця проекту звуть Том. На початку існування акаунта він "оживляв" малюнки своїх синів Ела (Al) та Дома (Dom). Зараз його акаунт Things I Have Drawn радує око більш ніж сотні тисяч підписників, а творчий батько приймає для обробки малюнки і інших дітей.

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Том бере за основу малюнок дитини і переносить його в реальний світ. Найчастіше на них зображені різні тварини, але нерідко зустрічаються і люди, анімаційні та кіногерої, різна техніка і навіть твори мистецтва.

"Оживлені" малюнки дітей

"Оживлені" малюнки дітей

"Оживлені" малюнки дітей

"Оживлені" малюнки дітей

"Оживлені" малюнки дітей

"Оживлені" малюнки дітей

"Оживлені" малюнки дітей

"Оживлені" малюнки дітей

"Оживлені" малюнки дітей

"Оживлені" малюнки дітей

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