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Страшна реальність дитячих малюнків очима художника

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Реальність дитячих малюнків - фото 1
Реальність дитячих малюнків / Instagram

Сторінка в Instagram, що починала своє існування з замальовок дітей, зараз виросла у великий проект.

Творця проекту звуть Том. На початку існування акаунта він "оживляв" малюнки своїх синів Ела (Al) та Дома (Dom). Зараз його акаунт Things I Have Drawn радує око більш ніж сотні тисяч підписників, а творчий батько приймає для обробки малюнки і інших дітей.

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Том бере за основу малюнок дитини і переносить його в реальний світ. Найчастіше на них зображені різні тварини, але нерідко зустрічаються і люди, анімаційні та кіногерої, різна техніка і навіть твори мистецтва.

'Оживлені' малюнки дітей - фото 272040

"Оживлені" малюнки дітей

'Оживлені' малюнки дітей - фото 272041

"Оживлені" малюнки дітей

'Оживлені' малюнки дітей - фото 272042

"Оживлені" малюнки дітей

'Оживлені' малюнки дітей - фото 272043

"Оживлені" малюнки дітей

'Оживлені' малюнки дітей - фото 272044

"Оживлені" малюнки дітей

'Оживлені' малюнки дітей - фото 272045

"Оживлені" малюнки дітей

'Оживлені' малюнки дітей - фото 272046

"Оживлені" малюнки дітей

'Оживлені' малюнки дітей - фото 272047

"Оживлені" малюнки дітей

'Оживлені' малюнки дітей - фото 272048

"Оживлені" малюнки дітей

'Оживлені' малюнки дітей - фото 272049

"Оживлені" малюнки дітей

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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