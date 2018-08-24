Кондитер створює сценки на десертах, які шкода їсти

Талановитий кондитер перетворює десерти у мистецтво, яке привертає увагу.

Знайомтесь, Маттео Стучі (Matteo Stucchi) – італійський кондитер, який чудово не лише випікає, а й створює міні-всесвіт, у якому його вироби стають частиною сценок, що нагадують звичайне життя. Маттео зізнається, що важливий не лише смак, а й естетика. Готові побачити унікальні десерти, які шкода з'їсти?

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Кондитер перетворює солодощі у мистецтво / Matteo Stucchi

Кондитер перетворює солодощі у мистецтво / Matteo Stucchi

Кондитер перетворює солодощі у мистецтво / Matteo Stucchi

Кондитер перетворює солодощі у мистецтво / Matteo Stucchi

Кондитер перетворює солодощі у мистецтво / Matteo Stucchi

Кондитер перетворює солодощі у мистецтво / Matteo Stucchi

Кондитер перетворює солодощі у мистецтво / Matteo Stucchi

Кондитер перетворює солодощі у мистецтво / Matteo Stucchi

Кондитер перетворює солодощі у мистецтво / Matteo Stucchi

Кондитер перетворює солодощі у мистецтво / Matteo Stucchi

Кондитер перетворює солодощі у мистецтво / Matteo Stucchi

Кондитер перетворює солодощі у мистецтво / Matteo Stucchi

Кондитер перетворює солодощі у мистецтво / Matteo Stucchi

Кондитер перетворює солодощі у мистецтво / Matteo Stucchi

Кондитер перетворює солодощі у мистецтво / Matteo Stucchi

Кондитер перетворює солодощі у мистецтво / Matteo Stucchi

Кондитер перетворює солодощі у мистецтво / Matteo Stucchi

Кондитер перетворює солодощі у мистецтво / Matteo Stucchi

Кондитер перетворює солодощі у мистецтво / Matteo Stucchi

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