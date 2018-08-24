Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Школа Музика Привітання

Кондитер створює сценки на десертах, які шкода їсти

  • 47
Кондитер перетворює солодощі у мистецтво - фото 1
Кондитер перетворює солодощі у мистецтво / Matteo Stucchi

Талановитий кондитер перетворює десерти у мистецтво, яке привертає увагу.

Знайомтесь, Маттео Стучі (Matteo Stucchi) – італійський кондитер, який чудово не лише випікає, а й створює міні-всесвіт, у якому його вироби стають частиною сценок, що нагадують звичайне життя. Маттео зізнається, що важливий не лише смак, а й естетика. Готові побачити унікальні десерти, які шкода з'їсти?

І ще: Неочікувані ілюстрації японського художника

Кондитер перетворює солодощі у мистецтво - фото 271885
Кондитер перетворює солодощі у мистецтво / Matteo Stucchi
Кондитер перетворює солодощі у мистецтво - фото 271884
Кондитер перетворює солодощі у мистецтво / Matteo Stucchi
Кондитер перетворює солодощі у мистецтво - фото 271883
Кондитер перетворює солодощі у мистецтво / Matteo Stucchi
Кондитер перетворює солодощі у мистецтво - фото 271882
Кондитер перетворює солодощі у мистецтво / Matteo Stucchi
Кондитер перетворює солодощі у мистецтво - фото 271881
Кондитер перетворює солодощі у мистецтво / Matteo Stucchi
Кондитер перетворює солодощі у мистецтво - фото 271880
Кондитер перетворює солодощі у мистецтво / Matteo Stucchi
Кондитер перетворює солодощі у мистецтво - фото 271879
Кондитер перетворює солодощі у мистецтво / Matteo Stucchi
Кондитер перетворює солодощі у мистецтво - фото 271878
Кондитер перетворює солодощі у мистецтво / Matteo Stucchi
Кондитер перетворює солодощі у мистецтво - фото 271877
Кондитер перетворює солодощі у мистецтво / Matteo Stucchi
Кондитер перетворює солодощі у мистецтво - фото 271876
Кондитер перетворює солодощі у мистецтво / Matteo Stucchi
Кондитер перетворює солодощі у мистецтво - фото 271875
Кондитер перетворює солодощі у мистецтво / Matteo Stucchi
Кондитер перетворює солодощі у мистецтво - фото 271874
Кондитер перетворює солодощі у мистецтво / Matteo Stucchi
Кондитер перетворює солодощі у мистецтво - фото 271873
Кондитер перетворює солодощі у мистецтво / Matteo Stucchi
Кондитер перетворює солодощі у мистецтво - фото 271872
Кондитер перетворює солодощі у мистецтво / Matteo Stucchi
Кондитер перетворює солодощі у мистецтво - фото 271871
Кондитер перетворює солодощі у мистецтво / Matteo Stucchi
Кондитер перетворює солодощі у мистецтво - фото 271870
Кондитер перетворює солодощі у мистецтво / Matteo Stucchi
Кондитер перетворює солодощі у мистецтво - фото 271869
Кондитер перетворює солодощі у мистецтво / Matteo Stucchi
Кондитер перетворює солодощі у мистецтво - фото 271868
Кондитер перетворює солодощі у мистецтво / Matteo Stucchi
Кондитер перетворює солодощі у мистецтво - фото 271867
Кондитер перетворює солодощі у мистецтво / Matteo Stucchi

Читайте також: Фантастичний світ у роботах турецького фотографа

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Хіти 70-90: дізнайся, яка пісня була найпопулярнішою в рік твого народження
  • 17:00, 30 серпня
  • 1746
На Радіо МАКСИМУМ запустилося нове ранкове шоу з крутими ведучими
  • 11:00, 20 серпня
  • 719
Як обрати найкращий соковитискач: порівняння, особливості та ціни
  • 17:00, 27 серпня
  • 511
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Мистецтво