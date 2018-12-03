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Джулія Робертс "приміряла груди Кардашьян": з'явилося відео

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Джулія Робертс - фото 1
Джулія Робертс / Instagram

Американська актриса Джулія Робертс завела Instagram тільки цього літа, але на її сторінку вже підписалося понад 3 мільйона осіб. Але ця кількість здалося недостатнім телеведучій Еллен Дедженерес, яка вручила актрисі накладні груди в стилі Кардашян.

Телеведуча і комік пояснила Джулії Робертс, що 3 мільйони підписників – не надто вражаюча цифра, і запропонувала збільшити їхню кількість за фірмовим рецептом сім'ї Кардашян. Еллен запропонувала актрисі приміряти накладні груди з імітацією бікіні і зробити фото на тлі тропічного пляжу.

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Наступним кроком Еллен порекомендувала Джулії Робертс похвалитися в Instagram своїми кулінарними здібностями і вручила їй пиріг.

А для закріплення ефекту актриса повинна була підписатися на милу школярку і зробити фото зі своїм найкращим другом. В результаті вийшла ідеальна фотографія, яка повинна була зробити Джулію Робертс зіркою Instagram.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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