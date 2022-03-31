Чому російська культура – це отрута: три важливі аргументи

За всі ці роки українці доволі часто чули фразу, що культура поза політикою, однак з боку РФ вона стала інструментом, який поширює пропаганду. Чому російська культура отруйна – читайте далі.

Поки чимало українців переходять на нашу державну мову, а світ бойкотує все російське, є й ті, хто досі вважає, що "культура поза політикою". Міністерство культури та інформаційної політики України доволі доступно пояснило, як у Росії використовують мистецтво для пропаганди та підміни понять.

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Культура – це простір свободи, натхнення, правдивого свідчення та глибокого осмислення, а не пропаганда самозвеличення, жорстокості та приниження гідності іншого. Не вибудовування спотворених уявлень про світ на догоду злочинному політичному режиму, не вибудовування світу кривих дзеркал, у якому правда не має жодного значення. Культура цінна правдивим свідченням краси, розвитку, пошуку й правди, – йдеться у повідомленні.

Але для росіян культура стала інструментом, який обслуговує їхні потреби та пропагандистську машину.

armyinform

Чому культура Кремля – це отрута?

Література: українців називають "малоросами", а українську мову зневажливо "нарєчієм". Такий прояв імперіалізму лише більше принижує право українців на самовизначення. Кіно: російські комедії доволі часто сповнені ксенофобії, де головним предметом для насмішок стають "відмінності" росіян, а драми показують лише велич та богообраність російської нації. Такими темами у РФ продовжують виховувати цілі покоління громадян. Слова "любовь к родінє", "хохли" та "бендєровци" завжди фігурують в російському кіно. Артисти: російські лідери думок підтримують незаконну анексію Криму, беруть участь у святкуваннях в честь цього. І це при тому, що у них багатомільйонна аудиторія, тобто вони транслюють саме такий спосіб мислення та поведінку. До таких артистів дослухаються, цінують їх та беруть приклад з них. Їхня творчість підтримує агресію та пропаганду, тому ніяк не може бути "поза політикою".

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