ALYONA ALYONA та JERRY HEIL закликали закрити небо у Молитві за Україну

Співачки Jerry Heil та Alyona Alyona об'єдналися, щоб спільно допомогти Україні у ці непрості часи. Разом вони виконали "Молитву за Україну". У ній зірки просять допомогти нашій країні та закрити небо над нею.

Про випуск своєї спільної пісні обидві зірки написали у своїх соціальних мережах. Що цікаво, композиція доступна лише у їхніх телеграм-каналах.

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Наша з вами задача – зробити так, щоб цю молитву почула кожна українська душа. Діліться цим відео в сторіс і збережіть собі як оберіг, бо окрім наших з Альоною каналів у телеграмі, ні на яких стрімінгах треку не буде поки що, – зазначила Jerry Heil.

ALYONA ALYONA та JERRY HEIL – Молитва за Україну, слухайте онлайн:

Реперка Alyona Alyona додала, що 24 лютого її життя змінилося безповоротно та назавжди. Вона полишила свій вид діяльності, щоб з головою пірнути в інформаційне поле бою, а також волонтерство. І хоч творчість всередині неї згасла, виконавиця іноді таки пише вірші. "Молитва за Україну" – перше, що народилося у ній від початку повномасштабної війни Росії проти нашої країни.

Просимо вас не лише послухати "Молитву за Україну", а й поділитися нею з рідними та друзями. Віримо у те, що ця війна скоро закінчиться. Віримо у наші ЗСУ. І не забуваймо, що все буде Україна!

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