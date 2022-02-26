"Стоїмо та не падаємо духом": Вєрка Сердючка звернулася до українців

У ці непрості для України часи зірки усе ще діляться на два табори. Одні вдають, що не до кінця розуміють, що відбувається. Інші ж наголошують на тому, що потрібно давати відсіч окупантові. Цю ж думку поділяє Вєрка Сердючка.

На своїй сторінці в інстаграмі вона опублікувала допис. У ньому співачка закликає українців допомагати армії.

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Геть! Геть! Геть! Стоїмо та не падаємо духом! Ніколи цій брехливій навалі не побороти нашої правди. Допомагайте армії, допомагайте теробороні та одне одному!, – закликала співачка.

На світлині Вєрка Сердючка разом зі своєю сценічною мамою показують середні пальці. Самі розумієте, кому вони спрямовані.

У коментарях прихильники зірки подякували їй за позицію та підтримали кожне слово Сердючки:

"Обожнюю";

"Слава нашим героям";

"Таки Russia Good Bye";

"Геть! Геть! Геть з України, москаль не красівий!";

"Все буде Україна";

"Харків вас обожнює";

"МОЛОДЦІ".

Нагадаємо, що раніше Вєрка Сердючка під час зйомки "Дизель Шоу" виконала справжній хіт "Батько наш Бандера". Цей вчинок, до слова, нормально так підпалив сраки російським пропагандистам. Тож не дивно, що витівку співачки активно обговорювали на ростелебаченні.

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