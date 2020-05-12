Стоп культурний карантин: 12 травня в Україні відбудеться масштабна акція

У вівторок, 12 травня, у рамках акції "Стоп культурний карантин" в українських містах увімкнуться спрямовані в небо промені світла. Це покликано привернути увагу уряду до факту існування культурної індустрії в Україні та скласти для неї план виходу з карантину.

Увечері 12 травня понад 10 міст України об'єднаються під одним хештегом – #стопкультурнийкарантин. Київ, Львів, Одеса, Харків, Тернопіль, Хмельницький, Вінниця, Черкаси, Чернігів, Ужгород та інші міста від 22:00 і до опівночі яскраво засвітять по кілька місць у своєму місті. Професійні світлорежисери скерують сотні світлових променів у небо.

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Так організатори акції хочуть привернути увагу влади й суспільства до креативних індустрій та видовищних заходів – галузей культури, мистецтва, розваг, організації масових подій, які за час двомісячного карантину зазнали великих фінансових втрат і які держава фактично ігнорує.

Офіційний лист оргкомітету акції #стопкультурнийкарантин:

"Ми не німі, але нас не чують. Якщо нас не чують, то нас побачать.

Ще у березні пандемія Covid-19 зупинила весь світ. Уряди інших країн активно впроваджують програми підтримки населення та бізнесу, планують поетапні виходи з карантину та прогнозують ймовірні сценарії для індустрій, український уряд ще тільки розробляє шляхи подолання кризи.

Наразі закладам громадського харчування дозволили обладнати літні майданчики, перукарням – попередній запис та чіткі вимоги соціальної дистанції, навіть для торговельно-розважальних центрів – обмеження щодо кількості відвідувачів.

При цьому сфера креативних індустрій та видовищних заходів – у забутті. Понад 250 000 офіційних працівників сьогодні опинилися без роботи, а в уряді не існує сценарію для них.

Саме тому культурна індустрія об'єднується, щоб звернути на себе увагу. Артисти, актори, музиканти, балетмейстери, організатори заходів, кінотеатри, івент агенції, технічний персонал світла, звуку та сцени, декоратори, журналісти, піарники, маркетологи та квиткові оператори – професіонали, без яких годі уявити сучасне культурне життя країни.

12 травня о 22.00 на знакових локаціях українських міст увімкнуть промені світла, спрямовані в небо. Головний меседж мирної акції: "Побачте нас! Почуйте нас!". Дайте можливість працювати, поговоріть з нами про те, як спільно розробити план виходу з карантину та відродити багатогранну культурну сферу України!".

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