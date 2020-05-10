Найкраща нова музика тижня: плейлист популярних пісень травня

Новенькі треки за початок травня допомагають впоратись з думками про карантин та підіймають настрій! Заціни популярні пісні за фінальний місяць весни від зірок на Радіо МАКСИМУМ. Цей плейлист точно зарядить позитивом та змусить підтанцьовувати.

Останній місяць весни відзначився не тільки сонячною погодою, за якою можна споглядати з вікна, а й крутими відео та треками від багатьох закордонних музикантів та гуртів. Тому зібрали найкращі новинки зі світу поп-музики за новий тиждень травня, які вже лунають звідусіль та встигли припасти до душі. Вмикай нові пісні та насолоджуйся хорошим настроєм на Радіо МАКСИМУМ.

Слухай новинки попереднього тижня тут

Квітень потішив свіжими кліпами та треками від таких виконавців, як Аріана Гранда разом з Джастіном Бібером, Sia, Marshmello nf Halsey, а також Machine Gun Kelly. Вони точно підіймуть тобі настрій та налаштують на позитивну хвилю!

Плейлист популярної музики квітня, слухати онлайн:

Також популярну музику можна послухати онлайн за цим посиланням.

Список треків:

half·alive - RUNAWAY w/ Orchestra (Official Video)

Charli XCX - I Finally Understand (Official Audio)

Sia - Saved My Life (Audio)

Kodaline - Saving Grace (Official Video)

Hayley Williams - Dead Horse [Official Music Video]

Little Mix - Break Up Song (Official Video)

Marshmello & Halsey - Be Kind (Halsey Lyric Video)

Ariana Grande & Justin Bieber - Stuck with U (Official Video)

Lauv - Love Like That [Official Audio]

Machine Gun Kelly - Bloody Valentine (Official Lyric Video)

6IX9INE- GOOBA (Official Music Video)

TONES AND I - CAN'T BE HAPPY ALL THE TIME (OFFICIAL VIDEO)

Echosmith - "I Don't Wanna Lose My Love" [Official Video]

Nothing But Thieves - Sun Sessions :: Smile (Charlie Chaplin Cover)

Hailee Steinfeld – Your Name Hurts (Lyric Video)

NOTD, Astrid S - I Don't Know Why [Official Music Video]

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