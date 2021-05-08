Основні причини потемніння зубної емалі

Існує кілька чинників, що призводять до зміни кольору зубів. Знаючи "свою" причину, яка викликала потемніння зуба, ви легко зможете цьому запобігти.

Травма зуба може бути причиною його потемніння в результаті пошкодження судинно-нервового пучка. Зуб відразу змінює відтінок через потрапляння гемоглобіну в порожнину зуба, а потім ще більше темніє через розпад тканин, пише whiteclinic.

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Недотримання гігієни. Основна причина потемніння емалі. На поверхні залишаються частинки нальоту, на який осідають бактерії. Він стає більш щільним, поступово перетворюється на відкладення зубного каменю.

Куріння. Тютюн містить безліч токсинів, отрут і з'єднань, які в'їдаються в поверхню зуба. При курінні усмішка набуває характерного жовтого кольору, що згодом перетворюється на брудно-коричневий.

Карієс. При захворюванні виникає псування і гниття дентину, розташованого під шаром емалі. Тканини зуба змінюють відтінок, набуваючи сірий або чорний колір. Карієс, частіше за все, виникає при нестачі гігієни.

Пристрасть до кави. Міцний чай або запашна кава містять таніни, які є натуральними барвниками. Вони затримуються на зубах, залишаються в порах, змінюючи відтінок емалі на темніший. Такі ж фарбувальні властивості мають червоні вина, деякі ягоди і соки.

Стертість зубів. Від впливу часу нікуди не дітися, але не все так погано, коли мова заходить про зуби. В арсеналі естетичної стоматології тепер є методи, що дозволяють прибрати вікові зміни, що впливають не тільки на зовнішній вигляд зубів, але і на їх функцію.

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