Стоматологи розповіли, навіщо нам зуби мудрості

"Вісімки" або зуби мудрості, як їх називають в народі, – важкодоступні зуби, які надзвичайно непросто лікувати через унікальну анатомію. Втім, стоматологи рекомендують їх зберігати. Розповідаємо вам, для чого ж нам зуби мудрості.

Варто відразу сказати, що видалення зубів мудрості – це болюча процедура, яка часто має низку ускладнень. До того лікування зубів зараз настільки прогресивне, що про видалення краще не думати. Сучасні стоматологічні клініки мають все необхідне обладнання, щоб провести комплексне лікування і врятувати зуб пацієнта. При цьому потрібно мінімум медикаментозної терапії.

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Крім того, здоровий зуб мудрості може стати корисним у майбутньому при втраті першого моляра ("шістки"), ці зуби з багатьох причин найбільш схильні до руйнування. У таких випадках все частіше виконують реплантації – пересаджують восьмий зуб на місце видаленого шостого.

Не поспішайте видаляти зуби мудрості

Коли потрібно видаляти зуби мудрості? Лікарі радять видаляти зуби мудрості тільки в крайньому разі. Це необхідно, коли вони мають вроджену аномалію і не розвиваються нормально. Також це радять робити, якщо вони глибоко пошкоджені карієсом.

Але якщо вони в нормальному стані, не турбують свого власника, то приводів для їх видалення немає.

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