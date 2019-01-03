Стоматологи попередили про шкоду тушкованих овочів

Тушковані овочі шкодять здоров'ю зубів.

Овочі прийнято вважати корисною їжею для здоров'я, проте якщо їх смажити або тушкувати, можна завдати шкоди здоров'ю зубів, повідомили шотландські дослідники.

І ще: Ця каша дуже корисна для шлунку

У ході експерименту фахівці з'ясували, що овочі, приготовані шляхом підсмажування або тушкування, містять у великій концентрації кислоти, що сприяють розвитку карієсу. Вчені встановили, що найбільш шкодять здоров'ю зубів смажені баклажани, кабачки і відварна паприка.

Здоров'я зубів впливає на стан здоров'я в загальному, тому утримувати ротову порожнину необхідно в порядку, підкреслили експерти.

Стоматологи попередили про шкоду тушкованих овочів

Читайте також: Названо страву, що викликає найсильнішу залежність