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Стоматологи попередили про шкоду тушкованих овочів

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Найбільше шкодять здоров'ю зубів смажені баклажани, кабачки - фото 1
Найбільше шкодять здоров'ю зубів смажені баклажани, кабачки / Williams Dental & Orthodontics Skiatook, OK

Тушковані овочі шкодять здоров'ю зубів.

Овочі прийнято вважати корисною їжею для здоров'я, проте якщо їх смажити або тушкувати, можна завдати шкоди здоров'ю зубів, повідомили шотландські дослідники.

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У ході експерименту фахівці з'ясували, що овочі, приготовані шляхом підсмажування або тушкування, містять у великій концентрації кислоти, що сприяють розвитку карієсу. Вчені встановили, що найбільш шкодять здоров'ю зубів смажені баклажани, кабачки і відварна паприка.

Здоров'я зубів впливає на стан здоров'я в загальному, тому утримувати ротову порожнину необхідно в порядку, підкреслили експерти.

Стоматологи попередили про шкоду тушкованих овочів - фото 298986
Стоматологи попередили про шкоду тушкованих овочів

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Джерело: journalgazette
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