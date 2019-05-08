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Столиця Бангладешу під час дощу: захопливі вуличні фото

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Вуличні фото Бакки - столиці Республіки Бангладеш - фото 1
Вуличні фото Бакки - столиці Республіки Бангладеш / instagram.com/ashrafularefin

Найбільше місто у Бангладеші і столиця республіки Дакка – колоритне місце, яке з захопленням відвідують тисячі туристів щороку. Місцевий фотограф показав всю красу Дакки у вуличних фото під час і після дощу.

Знайомтесь, Ашрафул Арефин (Ashraful Arefin) – фотограф з Дакки, який завжди цікавився мистецтвом і мріяв з дитинства бути художником, але з 2013 року серйозно взявся за зйомку і відшукав свою справжню пристрасть.

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"Цьогоріч я хотів сфотографувати саме дощ у моєму місті Дакка. Бангладеш відомий своїм дощовим сезоном, а злива у сільській місцевості абсолютно прекрасне. Але я хотів побачити, як вулиці Дакки, які вважаються хаотичними та переповненими людьми і транспортом, виглядають під дощем. Хоча опади викликали чимало неприємностей та затоплення, але більшість людей насправді насолоджувались ними і не боялись змокнути", – розповів Ашрафул про свої недавні фото. До слова, Дакка чудова не лише в дощову пору, а й після неї.

Столиця Бангладешу під час дощу: захопливі вуличні фото - фото 326524

Столиця Бангладешу під час дощу: захопливі вуличні фото - фото 326525

Столиця Бангладешу під час дощу: захопливі вуличні фото - фото 326526

Столиця Бангладешу під час дощу: захопливі вуличні фото - фото 326527

Столиця Бангладешу під час дощу: захопливі вуличні фото - фото 326528

Столиця Бангладешу під час дощу: захопливі вуличні фото - фото 326529

Столиця Бангладешу під час дощу: захопливі вуличні фото - фото 326530

Столиця Бангладешу під час дощу: захопливі вуличні фото - фото 326531

Столиця Бангладешу під час дощу: захопливі вуличні фото - фото 326532

Столиця Бангладешу під час дощу: захопливі вуличні фото - фото 326533

Столиця Бангладешу під час дощу: захопливі вуличні фото - фото 326534

Столиця Бангладешу під час дощу: захопливі вуличні фото - фото 326535

Столиця Бангладешу під час дощу: захопливі вуличні фото - фото 326536

Столиця Бангладешу під час дощу: захопливі вуличні фото - фото 326537

Столиця Бангладешу під час дощу: захопливі вуличні фото - фото 326538

Джерело всіх фото: instagram.com/ashrafularefin

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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