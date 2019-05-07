Цей сайт створить ефектні знімки з неіснуючої відпустки

У США створили програму Fake A Vacation, яка створює підроблені фотографії з відпустки. Можна переконати своїх підписників, що ви були на піщаному гавайському пляжі, Ніагарському водоспаді чи в Лас-Вегасі.

Вам потрібно вибрати будь-який підроблений фон і відправити кілька фото, де ви сам або з близькими у кадрі. Результат надішлють на пошту через 72 години разом з описом місця, де людина нібито побувала, щоб обман точно не розкрився.

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"Наш сервіс використовують, тому що іноді справжня відпустка обходиться занадто дорого. Або просто, щоб інші заздрили. Деякі користувалися послугами сайту через те, що поїздка скасувалася в останній момент, але зізнаватися в цьому не хотілося", – говорить керівник відділу маркетингу Fake A Vacation Том Еда.

Коштують фотографії з неіснуючої відпустки від 19 до 49 доларів. Найдешевший напрямок – Лас-Вегас. За додаткову плату творці можуть зробити знімки з індивідуальними фонами.

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