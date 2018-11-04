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У мережі з'явився рендер флагмана Samsung Galaxy S10

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Samsung Galaxy S10 майже не має рамок - фото 1
Samsung Galaxy S10 майже не має рамок / 9to5Google

Видання AllAboutSamsung показало передбачуваний рендер Galaxy S10.

Компанія Samsung, ймовірно, завершила етап досліджень та розробки флагмана Galaxy S10.

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Принаймні, про це повідомляє інсайдер. За його словами, компанія вже повністю визначилася з дизайном Samsung Galaxy S10, а це може означати, що незабаром мережу заполонять витоки зовнішнього вигляду майбутньої новинки.

Видання AllAboutSamsung, наприклад, вже поділилося з громадськістю передбачуваним рендером Galaxy S10. На ньому можна бачити пристрій з екраном, в якому є круглий виріз для фронтальної камери. Він майже не має рамок. Якщо вірити чуткам, то Samsung могла відмовитися від сканера райдужної оболонки очей в Galaxy S10 і оснастити всі три моделі серії підекранними дактилоскопічними датчиками.

У мережі з'явився рендер флагмана Samsung Galaxy S10 - фото 286794
У мережі з'явився рендер флагмана Samsung Galaxy S10

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Джерело: ferra
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