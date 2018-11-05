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Продажі смарт-годинників різко зросли

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Лідером ринку смарт-годинників є Apple - фото 1
Лідером ринку смарт-годинників є Apple / thenational

Компанія Strategy Analytics оцінила ситуацію на світовому ринку розумних годинників.

За тримісячний період, як повідомляється, в глобальному масштабі було реалізовано приблизно 10,0 млн смарт-хронометрів. Це на значні 66,7% більше за результат минулорічної давності.

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Лідером ринку є Apple: протягом кварталу компанія поставила 4,5 млн смарт-годинників проти 3,6 млн роком раніше. Частка "яблучної імперії" виявилася на рівні 45%. На другому місці з великим відставанням розташовується Fitbit: за три місяці компанія реалізувала 1,5 млн інтелектуальних хронометрів. Це відповідає частці в 15%. Далі йде Samsung, чиї поставки за рік збільшилися з 0,6 млн до 1,1 млн штук. Підсумковий результат 11% ринку.

Таким чином, на частку трьох провідних виробників наразі припадає понад дві третини глобального ринку розумних годинників. Всі інші виробники спільно займають приблизно 29% галузі.

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Джерело: thenational
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