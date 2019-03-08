Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
8 березня Серіал Школа Серіал Кріпосна

Сто років самотності: Netflix екранізує культовий роман

  • 10
Сто років самотності вперше екранізують - фото 1
Сто років самотності вперше екранізують / 20 хвилин

Стрімінгова платформа Netflix отримала права на екранізацію роману "Сто років самотності" нобелівського лауреата Габріеля Гарсії Маркеса. Це буде перша адаптація великого твору, опублікованого у 1967 році.

"Десятиліттями наш батько не хотів продавати права на екранізацію "Ста років самотності", – говорить син письменника Родріго Гарсія. – Він вважав, що це неможливо зробити в умовах обмеженого хронометражу художніх фільмів, а також що зйомки картини будь-якою іншою мовою, крім іспанської, – несправедливі".

І ще: Гра престолів: вийшов видовищний трейлер фінального сезону

За словами Родріго, ми живемо у золотий вік серіалів, коли це нарешті стало можливим, і немає більш слушного часу, щоб зняти екранізацію легендарного роману, враховуючи, яку глобальну аудиторію проекту може забезпечити Netflix.

Твір був написаний у 1967 році - фото 312719
Твір був написаний у 1967 році

Сини Маркеса – Родріго Гарсія і його брат Гонсало – призначені виконавчими продюсерами майбутнього серіалу. Зйомки проекту проходитимуть у Колумбії. Деталі екранізації поки тримають в таємниці.

Роман "Сто років самотності" – класичний зразок магічного реалізму. Він розповідає історію села Макондо і семи поколінь родини Буендіа. Це один з головних творів латиноамериканської літератури, перекладений 46 мовами світу.

Читайте також: Кортні Кокс повторила кумедну сцену з диваном з Друзів: відео

Джерело: Variety
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Вигравай зарплату президента на Радіо МАКСИМУМ!
  • 04 березня, 15:17
  • 1030
Моделі 90-х: як змінилася спокуслива британка Кейт Мосс (18+)
  • Вчора, 16:51
  • 1229
Куди поїхати весною: варіанти відпочинку в Україні
  • 06 березня, 16:21
  • 888
Загрузка...

Конкурс

Вигравай зарплату президента на Радіо МАКСИМУМ!
Новини
Радіо Максимум Новини Література