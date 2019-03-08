Сто років самотності: Netflix екранізує культовий роман

Стрімінгова платформа Netflix отримала права на екранізацію роману "Сто років самотності" нобелівського лауреата Габріеля Гарсії Маркеса. Це буде перша адаптація великого твору, опублікованого у 1967 році.

"Десятиліттями наш батько не хотів продавати права на екранізацію "Ста років самотності", – говорить син письменника Родріго Гарсія. – Він вважав, що це неможливо зробити в умовах обмеженого хронометражу художніх фільмів, а також що зйомки картини будь-якою іншою мовою, крім іспанської, – несправедливі".

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За словами Родріго, ми живемо у золотий вік серіалів, коли це нарешті стало можливим, і немає більш слушного часу, щоб зняти екранізацію легендарного роману, враховуючи, яку глобальну аудиторію проекту може забезпечити Netflix.

Твір був написаний у 1967 році

Сини Маркеса – Родріго Гарсія і його брат Гонсало – призначені виконавчими продюсерами майбутнього серіалу. Зйомки проекту проходитимуть у Колумбії. Деталі екранізації поки тримають в таємниці.

Роман "Сто років самотності" – класичний зразок магічного реалізму. Він розповідає історію села Макондо і семи поколінь родини Буендіа. Це один з головних творів латиноамериканської літератури, перекладений 46 мовами світу.

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