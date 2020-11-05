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Стівен Кінг назвав найкращий серіал 2020 року

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Стівен Кінг - фото 1
Стівен Кінг / gettyimages

"Король жахів" Стівен Кінг розповів, що протягом 2020 року подивився безліч серіалів, але один з них вразив його до глибини душі. Про це знаменитий письменник розповів на своїй сторінці в Twitter.

Через карантинні обмеження, пов'язані з пандемією коронавірусу, багато хто сидів вдома і скрашував свої будні за допомогою серіалів. Одним з таких людей був і Стівен Кінг.

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Письменник зізнався фоловерам, що в цьому "проклятому" році подивився безліч кінострічок, але відзначив всього один серіал 2020 року, який сподобався йому найбільше. Ним виявився "Хід королеви". Кінг назвав його неймовірно захоплюючим.

Відомо, що перша серія новинки від Netflix вийшла в кінці жовтня, але вже стала однією з найбільш обговорюваних. У центрі психологічного трилера "Хід королеви" талановита дівчинка, на ім'я Бет Хармон, яка відкриває для себе дві пристрасті: шахи і транквілізатори.

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Джерело: twitter
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