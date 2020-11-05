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Секс, Інста і ЗНО на 1+1: дата виходу і графік серій нового серіалу

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Секс, Інста і ЗНО - фото 1
Секс, Інста і ЗНО

Скоро відбудеться прем'єра нового українського серіалу "Секс, Інста і ЗНО" від режисера Антоніо Лукіча. Старт нової картини припадає на кінець листопада. Дізнайтесь, коли телеканал 1+1 покаже новий серіал, скільки буде епізодів та який сюжет підготували автори серіалу "Секс, Інста і ЗНО".

Серіал "Секс, Інста і ЗНО" – це історія про життя покоління Z. Все по-справжньому: відверто й правдиво, незручно й без цензури, без стереотипів. Такі відверті історії не покажуть на телебаченні, але команда серіалу вирішила ризикнути. Чи займатися сексом, коли тобі 16? Що робити, коли тебе булять в школі? Як пережити ЗНО і прищі? Герої будуть чесними у всьому.

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Секс, Інста і ЗНО на 1+1: дата виходу і графік серій нового серіалу - фото 433583

Дата виходу серіалу "Секс, Інста і ЗНО" на 1+1

  • Коли: 25 листопада (п'ятниця)
  • Де: 1+1 video
  • Кількість епізодів: 12 серій
  • Жанр: драмеді

  • Графік серій серіалу "Секс, Інста і ЗНО"

Хронометраж кожної серії буде приблизно 20 хвилин. Всі нові серії будуть виходити на платформі 1+1 video. Глядачам підготували 12 серій. Дивіться серіал "Секс, Інста і ЗНО" з 25 листопада!

Сюжет серіалу "Секс, Інста і ЗНО"

У кадрі головна героїня Саша Моцак. Ще зранку вона була найпопулярнішою дівчиною в школі, але до вечора все змінилося. Єва Горбатюк – конкурентка Саші. Вона не спиниться ні перед чим, поки всі в школі не почнуть вважати її кращою за Сашу. Саме з їхнього протистояння і починається історія підлітків, що на межі між дитинством та дорослим життям.

Секс, Інста і ЗНО на 1+1: дата виходу і графік серій нового серіалу - фото 433584

Акторський склад серіалу "Секс, Інста і ЗНО"

Головні ролі у серіалі "Секс, Інста і ЗНО" зіграли такі талановиті актори:

  • Ганнуся Ярмоленко
  • Андрій Максімов
  • Софія Слюсаренко
  • Любава Шокля
  • Юрій Рекс
  • Андрій Косенко
  • Каріна Черчевич
  • Віталій Зелений
  • Григорій Наумов
  • Олександр Яценко
  • Роланд Мішко
  • Ірма Вітовська
  • Наталія Васько
  • Ірина Кудашова
  • Юлія Гамалій та інші

Офіційний трейлер серіалу "Секс, Інста і ЗНО"

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Джерело: Радіо Максимум
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