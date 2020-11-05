Секс, Інста і ЗНО на 1+1: дата виходу і графік серій нового серіалу

Скоро відбудеться прем'єра нового українського серіалу "Секс, Інста і ЗНО" від режисера Антоніо Лукіча. Старт нової картини припадає на кінець листопада. Дізнайтесь, коли телеканал 1+1 покаже новий серіал, скільки буде епізодів та який сюжет підготували автори серіалу "Секс, Інста і ЗНО".

Серіал "Секс, Інста і ЗНО" – це історія про життя покоління Z. Все по-справжньому: відверто й правдиво, незручно й без цензури, без стереотипів. Такі відверті історії не покажуть на телебаченні, але команда серіалу вирішила ризикнути. Чи займатися сексом, коли тобі 16? Що робити, коли тебе булять в школі? Як пережити ЗНО і прищі? Герої будуть чесними у всьому.

І ще: Фільми і серіали про Чорнобиль, які показують правду про аварію на ЧАЕС

Дата виходу серіалу "Секс, Інста і ЗНО" на 1+1

Коли: 25 листопада (п'ятниця)

(п'ятниця) Де: 1+1 video

Кількість епізодів: 12 серій

Жанр: драмеді



Графік серій серіалу "Секс, Інста і ЗНО"

Хронометраж кожної серії буде приблизно 20 хвилин. Всі нові серії будуть виходити на платформі 1+1 video. Глядачам підготували 12 серій. Дивіться серіал "Секс, Інста і ЗНО" з 25 листопада!

Сюжет серіалу "Секс, Інста і ЗНО"

У кадрі головна героїня Саша Моцак. Ще зранку вона була найпопулярнішою дівчиною в школі, але до вечора все змінилося. Єва Горбатюк – конкурентка Саші. Вона не спиниться ні перед чим, поки всі в школі не почнуть вважати її кращою за Сашу. Саме з їхнього протистояння і починається історія підлітків, що на межі між дитинством та дорослим життям.

Акторський склад серіалу "Секс, Інста і ЗНО"

Головні ролі у серіалі "Секс, Інста і ЗНО" зіграли такі талановиті актори:

Ганнуся Ярмоленко

Андрій Максімов

Софія Слюсаренко

Любава Шокля

Юрій Рекс

Андрій Косенко

Каріна Черчевич

Віталій Зелений

Григорій Наумов

Олександр Яценко

Роланд Мішко

Ірма Вітовська

Наталія Васько

Ірина Кудашова

Юлія Гамалій та інші

Офіційний трейлер серіалу "Секс, Інста і ЗНО"

До теми: День українського кіно: Який ти персонаж з вітчизняних фільмів?