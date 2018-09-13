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П'ять причин, чому не можна пропустити Comic Con Ukraine
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На вулиці любителів коміксів, фільмів, фантастичних книг настало свято, адже 22-23 вересня в Києві пройде наймасштабніший конвент Comic Con Ukraine!
Відбудеться Comic Con Ukraine на Арт-заводі "Платформа", де зберуться гіки з усієї країни, але навіть якщо ти себе таким не вважаєш, ось 5 причин, чому ти все одно зобов'язаний відвідати цей івент.
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Масштабний косплей
Організатори обіцяють найграндіозніше Косплей-шоу, якого в Україні ще не бачили. До речі, за найкращий костюм переможець отримає 100 тисяч гривень. Просто уявить собі цю суму!
Зустріч з голлівудськими акторами
Організатори підготували великий подарунок для усіх поціновувачів фентезі. У вас буде можливість зустрітися:
- з актором Джоном Ріс-Девісом з "Володаря перстнів", який зіграв гнома Гімлі та Деревоборода;
- із зіркою відеоігри Detroit: Become Human Брайаном Декартом;
- з художником Джоном "Jago" Герра, який намалював інтернет-комікс "Living with Hipstergirl and Gamergirl".
Різноманіття веселощів
Український фестиваль обіцяє вибухнути яскравим різноманіттям ігор, веселощів, конкурсів, шоу-програмою та гумором. До речі, саме у цьому йому допоможе відомий на весь YouTube блогер та автор програми "This is хорошо" Стас Давидов.
Зона для геймерів
На Comic Con Ukraine облаштують круту локацію для того, аби зависнути там на цілий день, де геймери зможуть позмагатися за звання першого у таких іграх, як Overwatch, CS: GO, Dota 2, Hearthstone.
Косплей собацюр
Наймиліша подія у світі – це косплей собачок, яких господарі одягнуть у костюми найулюбленіших героїв фільмів, коміксів, книжок. Дефіле цуценяток відбудеться 22 вересня. Ну, як це можна пропустити?
- Де: Київ, вул. Біломорська, 1, Арт-завод "Платформа"
- Коли: 22-23 вересня, з 12:00 до 23:00
- Скільки: 200–500 грн., купити квитки можна тут.
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