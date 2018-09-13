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П'ять причин, чому не можна пропустити Comic Con Ukraine

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Відбудеться Comic Con Ukraine на Арт-заводі "Платформа" - фото 1
Відбудеться Comic Con Ukraine на Арт-заводі "Платформа"

На вулиці любителів коміксів, фільмів, фантастичних книг настало свято, адже 22-23 вересня в Києві пройде наймасштабніший конвент Comic Con Ukraine!

Відбудеться Comic Con Ukraine на Арт-заводі "Платформа", де зберуться гіки з усієї країни, але навіть якщо ти себе таким не вважаєш, ось 5 причин, чому ти все одно зобов'язаний відвідати цей івент.

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Масштабний косплей

Організатори обіцяють найграндіозніше Косплей-шоу, якого в Україні ще не бачили. До речі, за найкращий костюм переможець отримає 100 тисяч гривень. Просто уявить собі цю суму!

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Найграндіозніше Косплей-шоу

Зустріч з голлівудськими акторами

Організатори підготували великий подарунок для усіх поціновувачів фентезі. У вас буде можливість зустрітися:

  • з актором Джоном Ріс-Девісом з "Володаря перстнів", який зіграв гнома Гімлі та Деревоборода;
  • із зіркою відеоігри Detroit: Become Human Брайаном Декартом;
  • з художником Джоном "Jago" Герра, який намалював інтернет-комікс "Living with Hipstergirl and Gamergirl".
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Джон Ріс-Девіс

Різноманіття веселощів

Український фестиваль обіцяє вибухнути яскравим різноманіттям ігор, веселощів, конкурсів, шоу-програмою та гумором. До речі, саме у цьому йому допоможе відомий на весь YouTube блогер та автор програми "This is хорошо" Стас Давидов.

Стас Давидов - фото 275681
Стас Давидов

Зона для геймерів

На Comic Con Ukraine облаштують круту локацію для того, аби зависнути там на цілий день, де геймери зможуть позмагатися за звання першого у таких іграх, як Overwatch, CS: GO, Dota 2, Hearthstone.

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Геймери зможуть позмагатися за звання першого

Косплей собацюр

Наймиліша подія у світі – це косплей собачок, яких господарі одягнуть у костюми найулюбленіших героїв фільмів, коміксів, книжок. Дефіле цуценяток відбудеться 22 вересня. Ну, як це можна пропустити?

Ну, як це можна пропустити? - фото 275687
Ну, як це можна пропустити?
  • Де: Київ, вул. Біломорська, 1, Арт-завод "Платформа"
  • Коли: 22-23 вересня, з 12:00 до 23:00
  • Скільки: 200–500 грн., купити квитки можна тут.

І ще: Українці NA'VI виграли престижний турнір з CS:GO і отримали дуже солідні призові

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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