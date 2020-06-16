Стівен Кінг напише книгу на основі фільму П'ятниця, 13-те

Король жахів письменник Стівен Кінг розповів про своє бажання написати історію про вбивцю Джейсона Вурхіза. Письменник не розуміє, чому ні в одній серії П'ятниця, 13-те не спробували розкрити цього героя.

Про це Кінг написав в своєму Twitter. Він назвав це найкращою нереалізованою ідеєю.

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"Найкраща ідея для роману, який я так і не написав (і може не напишу ніколи), це Я, Джейсон, де розповідь вів би Джейсон Вурхіз від першої особи. Він розповів би про свою пекельну долю і як його раз по раз вбивають в таборі біля Кришталевого озера. Яка екзистенціальна доля!", – написав він.

The best novel idea I never wrote (and probably never will) is I JASON, the first-person narrative of Jason Voohees, and his hellish fate: killed over and over again at Camp Crystal Lake. What a hellish, existential fate! — Stephen King (@StephenKing) June 15, 2020

Однак автор Воно, Керрі і Зеленої милі розповів, що у нього навряд чи вийде написати цей роман, оскільки у нього починає боліти голова, як тільки він подумає про те, скільки юридичних складнощів з отриманням прав треба пройти. Автор також зазначив, що непогано б було виразно зняти такий фільм. Цим він запропонував зайнятися кінокомпанії Blumhouse.

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