Tesla Model 3 стала конкурентом Ferrari 458 Italia

Італійські седан Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio і купе Ferrari 458 Italia отримали серйозного конкурента. Ним став електромобіль Tesla Model 3 з новим режимом Track Mode.

Конкуренція – це двигун прогресу. Яскравим прикладом такого твердження може служити Tesla Model 3 Performance Track Mode, яка з'явилася завдяки тому, що базовий електричний седан Tesla Model 3 не надто вразив на гоночній трасі експерта журналу Motor Trend гонщика Ренді Побста.

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Під час випробувань автомобілів на трасі Streets of Willow Springs в Каліфорнії Model 3 брала участь в порівнянні з електричним кросовером Jaguar I-Pace і бензиновим седаном Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio. За підсумками заїздів Побст висловив свої побажання, які врахували інженери Tesla.

Тепер для 2-моторного повнопривідного Tesla Model 3 Performance підготовлений новий режим роботи силової установки Track Mode. У ньому змінюється ступінь рекуперативного гальмування, до 100% крутного моменту може перекидатися з передньої на задню вісь і назад, а також гнучко варіюється тяга між колесами. З урахуванням поліпшеної роботи системи охолодження все це дозволяє максимізувати віддачу електромоторів.

У результаті Tesla Model 3 Performance Track Mode проїхала коло за 1: 21.49 – швидше, ніж Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio (1: 22.78) і Ferrari 458 Italia (1: 22.30), і на одному рівні з трековим спорткаром Porsche Cayman GT4.

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