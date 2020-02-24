Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Голос країни GO-A

Стів Джобс у кіно: найкращі фільми про засновника Apple

  • 36
фільми про Стіва Джобса - фото 1
фільми про Стіва Джобса

24 лютого народився Стів Джобс – чи не найвідоміший американський винахідник та підприємець! З нагоди його дня народження підготували для вас підбірку найкращих фільмів про засновника Apple – згадаймо головні історії про нього у кіно.

Про Стіва Джобса ходять різні чутки, проте він все одно залишається геніальним винахідником, який асоціюється з компанію Apple та її товарами. Не без художньої вигадки, але досить детально про життя Стіва Джобса розповідають біографічні фільми.

І ще: ТЕСТ: Вгадай фільм з Дженніфер Еністон по фото

Стів Джобс

  • Оригінальна назва фільму: Steve Jobs
  • Жанр: драма, біографія
  • Рік: 2015
  • Режисер: Денні Бойл
  • Актори: Майкл Фассбендер, Кейт Вінслет, Сет Роген, Джефф Деніелс

Сюжет. Фільм базується "на трьох знакових презентаціях компанії Apple, а кульмінацією став 1998 рік – прем'єрний показ iMac. Кінофільм демонструє "внутрішню кухню" компанії Apple – передвісника прийдешньої цифрової революції, а також життя Стіва Джобса – геніальної людини в її епіцентрі".

Джобс

  • Оригінальна назва фільму: Jobs
  • Жанр: драма, біографія
  • Рік: 2013
  • Режисер: Джошуа Майкл Стерн
  • Актори: Ештон Кутчер, Джош Ґад, Анна О'Райлі, Дермот Малруні, Метью Модайн, Джей Кей Сіммонс, Лукас Гаас

Сюжет. Фільм зосереджується на перетворенні Стіва Джобса з норовливого хіпі в співзасновника компанії Apple. Дії картини відбуваються у непрямій хронології, висвітлюючи усі аспекти життя Стів: робота, особисте життя, характер тощо.

Пірати Кремнієвої долини

  • Оригінальна назва фільму: Pirates of Silicon Valley
  • Жанр: драма, біографія
  • Рік: 1999
  • Режисер: Мартін Берк
  • Актори: Ноа Вайлі, Ентоні Майкл Холл, Джої Слотнік, Джош Хопкінс, Джон ДіМаджіо

Сюжет. Розповідь у фільмі ведеться від імені Стіва Возняка та Стіва Балмера. Історія про походження персонального комп'ютера як такого і його розвиток через взаємну конкуренцію і підтримку між провідними американськими компаніями і їх продуктами.

іСтів

  • Оригінальна назва фільму: iSteve
  • Жанр: кінопародія
  • Рік: 2013
  • Режисер: Раян Перес
  • Актори: Джастін Лонг, Хорхе Гарсіа

Сюжет. Це американський пародійний фільм від компанії "Funny or Die" і перший повнометражний фільм компанії. За твердженням продюсерів, це перший біографічний фільм про Стіва Джобса, знятим після його смерті.

До теми: ТЕСТ: Наскільки ти впевнений користувач Facebook?

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
GO-A їдуть на Євробачення 2020 від України: біографія гурту-сенсації
  • Вчора, 11:45
  • 807
Як прибрати рекламу зі смартфонів Xiaomi на MIUI: інструкція з фото
  • 20 лютого, 12:13
  • 9489
Найкраща попа у світі: українська зірка Playboy похизувалась спокусливими сідницями
  • 22 лютого, 17:23
  • 1198
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз