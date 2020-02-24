Стів Джобс у кіно: найкращі фільми про засновника Apple

24 лютого народився Стів Джобс – чи не найвідоміший американський винахідник та підприємець! З нагоди його дня народження підготували для вас підбірку найкращих фільмів про засновника Apple – згадаймо головні історії про нього у кіно.

Про Стіва Джобса ходять різні чутки, проте він все одно залишається геніальним винахідником, який асоціюється з компанію Apple та її товарами. Не без художньої вигадки, але досить детально про життя Стіва Джобса розповідають біографічні фільми.

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Стів Джобс

Оригінальна назва фільму : Steve Jobs

: Steve Jobs Жанр : драма, біографія

: драма, біографія Рік : 2015

: 2015 Режисер : Денні Бойл

: Денні Бойл Актори: Майкл Фассбендер, Кейт Вінслет, Сет Роген, Джефф Деніелс

Сюжет. Фільм базується "на трьох знакових презентаціях компанії Apple, а кульмінацією став 1998 рік – прем'єрний показ iMac. Кінофільм демонструє "внутрішню кухню" компанії Apple – передвісника прийдешньої цифрової революції, а також життя Стіва Джобса – геніальної людини в її епіцентрі".

Джобс

Оригінальна назва фільму : Jobs

: Jobs Жанр : драма, біографія

: драма, біографія Рік : 2013

: 2013 Режисер : Джошуа Майкл Стерн

: Джошуа Майкл Стерн Актори: Ештон Кутчер, Джош Ґад, Анна О'Райлі, Дермот Малруні, Метью Модайн, Джей Кей Сіммонс, Лукас Гаас

Сюжет. Фільм зосереджується на перетворенні Стіва Джобса з норовливого хіпі в співзасновника компанії Apple. Дії картини відбуваються у непрямій хронології, висвітлюючи усі аспекти життя Стів: робота, особисте життя, характер тощо.

Пірати Кремнієвої долини

Оригінальна назва фільму : Pirates of Silicon Valley

: Pirates of Silicon Valley Жанр : драма, біографія

: драма, біографія Рік : 1999

: 1999 Режисер : Мартін Берк

: Мартін Берк Актори: Ноа Вайлі, Ентоні Майкл Холл, Джої Слотнік, Джош Хопкінс, Джон ДіМаджіо

Сюжет. Розповідь у фільмі ведеться від імені Стіва Возняка та Стіва Балмера. Історія про походження персонального комп'ютера як такого і його розвиток через взаємну конкуренцію і підтримку між провідними американськими компаніями і їх продуктами.

іСтів

Оригінальна назва фільму : iSteve

: iSteve Жанр : кінопародія

: кінопародія Рік : 2013

: 2013 Режисер : Раян Перес

: Раян Перес Актори: Джастін Лонг, Хорхе Гарсіа

Сюжет. Це американський пародійний фільм від компанії "Funny or Die" і перший повнометражний фільм компанії. За твердженням продюсерів, це перший біографічний фільм про Стіва Джобса, знятим після його смерті.

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