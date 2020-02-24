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Стів Джобс у кіно: найкращі фільми про засновника Apple
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24 лютого народився Стів Джобс – чи не найвідоміший американський винахідник та підприємець! З нагоди його дня народження підготували для вас підбірку найкращих фільмів про засновника Apple – згадаймо головні історії про нього у кіно.
Про Стіва Джобса ходять різні чутки, проте він все одно залишається геніальним винахідником, який асоціюється з компанію Apple та її товарами. Не без художньої вигадки, але досить детально про життя Стіва Джобса розповідають біографічні фільми.
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Стів Джобс
- Оригінальна назва фільму: Steve Jobs
- Жанр: драма, біографія
- Рік: 2015
- Режисер: Денні Бойл
- Актори: Майкл Фассбендер, Кейт Вінслет, Сет Роген, Джефф Деніелс
Сюжет. Фільм базується "на трьох знакових презентаціях компанії Apple, а кульмінацією став 1998 рік – прем'єрний показ iMac. Кінофільм демонструє "внутрішню кухню" компанії Apple – передвісника прийдешньої цифрової революції, а також життя Стіва Джобса – геніальної людини в її епіцентрі".
Джобс
- Оригінальна назва фільму: Jobs
- Жанр: драма, біографія
- Рік: 2013
- Режисер: Джошуа Майкл Стерн
- Актори: Ештон Кутчер, Джош Ґад, Анна О'Райлі, Дермот Малруні, Метью Модайн, Джей Кей Сіммонс, Лукас Гаас
Сюжет. Фільм зосереджується на перетворенні Стіва Джобса з норовливого хіпі в співзасновника компанії Apple. Дії картини відбуваються у непрямій хронології, висвітлюючи усі аспекти життя Стів: робота, особисте життя, характер тощо.
Пірати Кремнієвої долини
- Оригінальна назва фільму: Pirates of Silicon Valley
- Жанр: драма, біографія
- Рік: 1999
- Режисер: Мартін Берк
- Актори: Ноа Вайлі, Ентоні Майкл Холл, Джої Слотнік, Джош Хопкінс, Джон ДіМаджіо
Сюжет. Розповідь у фільмі ведеться від імені Стіва Возняка та Стіва Балмера. Історія про походження персонального комп'ютера як такого і його розвиток через взаємну конкуренцію і підтримку між провідними американськими компаніями і їх продуктами.
іСтів
- Оригінальна назва фільму: iSteve
- Жанр: кінопародія
- Рік: 2013
- Режисер: Раян Перес
- Актори: Джастін Лонг, Хорхе Гарсіа
Сюжет. Це американський пародійний фільм від компанії "Funny or Die" і перший повнометражний фільм компанії. За твердженням продюсерів, це перший біографічний фільм про Стіва Джобса, знятим після його смерті.
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