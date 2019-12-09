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Можна чи не варто ніколи: як вдягатись чоловікам, щоб бути стильними

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Як стильно вдягатись чоловікам - фото 1
Як стильно вдягатись чоловікам

Існує тонка межа між стильними чоловіками та без смаку, тому креативна команда вирішила показати, як можна одягатися, а що не варто робити у жодному випадку. Звісно ж, не обійшлось без гумору.

Нещодавно компанія організаторів заходів The Bold Italic організовувала показ мод для чоловіків, а для промоції попросили контент-менеджера Джессіка Сайа вигадати щось креативне. Тоді дівчина об'єдналась з фотографом Іслою Белл Мюррей, щоб зробити гід, що можна і не можна одягати чоловікам.

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"Це звучало набагато веселіше і цікавіше. У мене був друг, який пошив дуже глибоке декольте, а інший друг Лука позував для фото. Це, безумовно, одна із найкумедніших моїх робіт", – ділиться Джессіка. І з нею складно не погодитись! Готові побачити, що можна одягати, що не варто, а що ніколи у житті.

Футболки

Можна чи не варто ніколи: як вдягатись чоловікам, щоб бути стильними - фото 373137
Можна чи не варто ніколи: як вдягатись чоловікам, щоб бути стильними - фото 373152
Можна чи не варто ніколи: як вдягатись чоловікам, щоб бути стильними - фото 373151

Сонцезахисні окуляри

Можна чи не варто ніколи: як вдягатись чоловікам, щоб бути стильними - фото 373139
Можна чи не варто ніколи: як вдягатись чоловікам, щоб бути стильними - фото 373156
Можна чи не варто ніколи: як вдягатись чоловікам, щоб бути стильними - фото 373142

Шорти

Можна чи не варто ніколи: як вдягатись чоловікам, щоб бути стильними - фото 373153
Можна чи не варто ніколи: як вдягатись чоловікам, щоб бути стильними - фото 373148
Можна чи не варто ніколи: як вдягатись чоловікам, щоб бути стильними - фото 373144

Годинники

Можна чи не варто ніколи: як вдягатись чоловікам, щоб бути стильними - фото 373143
Можна чи не варто ніколи: як вдягатись чоловікам, щоб бути стильними - фото 373141
Можна чи не варто ніколи: як вдягатись чоловікам, щоб бути стильними - фото 373145

Сорочки

Можна чи не варто ніколи: як вдягатись чоловікам, щоб бути стильними - фото 373149
Можна чи не варто ніколи: як вдягатись чоловікам, щоб бути стильними - фото 373159
Можна чи не варто ніколи: як вдягатись чоловікам, щоб бути стильними - фото 373146

Взуття

Можна чи не варто ніколи: як вдягатись чоловікам, щоб бути стильними - фото 373140
Можна чи не варто ніколи: як вдягатись чоловікам, щоб бути стильними - фото 373160
Можна чи не варто ніколи: як вдягатись чоловікам, щоб бути стильними - фото 373150

Джерело всіх фото: jessicasaia.com/gross-mens-fashion

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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