Можна чи не варто ніколи: як вдягатись чоловікам, щоб бути стильними

Існує тонка межа між стильними чоловіками та без смаку, тому креативна команда вирішила показати, як можна одягатися, а що не варто робити у жодному випадку. Звісно ж, не обійшлось без гумору.

Нещодавно компанія організаторів заходів The Bold Italic організовувала показ мод для чоловіків, а для промоції попросили контент-менеджера Джессіка Сайа вигадати щось креативне. Тоді дівчина об'єдналась з фотографом Іслою Белл Мюррей, щоб зробити гід, що можна і не можна одягати чоловікам.

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"Це звучало набагато веселіше і цікавіше. У мене був друг, який пошив дуже глибоке декольте, а інший друг Лука позував для фото. Це, безумовно, одна із найкумедніших моїх робіт", – ділиться Джессіка. І з нею складно не погодитись! Готові побачити, що можна одягати, що не варто, а що ніколи у житті.

Футболки

Сонцезахисні окуляри

Шорти

Годинники

Сорочки

Взуття

Джерело всіх фото: jessicasaia.com/gross-mens-fashion

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