Блогер наочно показала стандарти жіночої краси у різні епохи

Дівчина за допомогою фотошопу показала, як сильно відрізнялися стандарти краси у різні епохи.

Фітнес-блогер Кессі Хо показала стандарти жіночої краси в різні епохи за допомогою фотошопу. За допомогою програми дівчина змогла відкоригувати пропорції тіла на своєму знімку, щоб "підігнати" їх під потрібні вимоги різного часу.

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Вона показала, що в минулі століття у моді були округлі жіночі фігури з широкими стегнами. А в 20 і 21 столітті стандарти стали змінюватися часто – від худорлявості до округлості форм.

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