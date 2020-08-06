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Стильний і доглянутий дім у Великобританії продають всього за 72 гривні: фото

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Стильний і доглянутий дім у Великобританії продають всього за 72 гривні: фото - фото 1

Британець Ден Ле Бон оголосив незвичайну лотерею – він пропонує всім охочим взяти участь у розіграші його особняка в Західному Йоркширі. Ціна одного квитка – всього два фунти стерлінгів (72 гривні).

Стильний і доглянутий Будинок Ле Бона ідеально підійде для великої родини – там є чотири ванні кімнати і п'ять залів. На першому поверсі кухня обладнана сучасними меблями, в тому числі барною стійкою і винним холодильником. Також є дві вітальні, в кожній – зручні дивани, та камін. На другому поверсі – дві спальні з великими ліжками та комора.

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За словами Дена, в його родині буде поповнення і вони хочуть переїхати у більший будинок. Старий дім вирішили продати, однак охочих не знайшлося. Так з'явилася ідея влаштувати розіграш.

Щоб взяти участь в лотереї, потрібно до 30 жовтня купити електронний квиток на сайті Raffall. Однак варто врахувати, що кількість учасників обмежена – 500 тисяч.

Стильний і доглянутий дім у Великобританії продають всього за 72 гривні: фото - фото 419395
Стильний і доглянутий дім у Великобританії продають всього за 72 гривні: фото - фото 419393
Стильний і доглянутий дім у Великобританії продають всього за 72 гривні: фото - фото 419394

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Джерело: leeds-live
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