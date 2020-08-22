Стильний аксесуар: HUAWEI показала смарт-окуляри у класичному дизайні

Цього тижня HUAWEI провела велику презентацію, під час якої крім нових ноутбуків показала спеціальну версію "розумних" окулярів Eyewear II. Пристрій позиціонується як високотехнологічний гаджет для повсякденного носіння, а його дизайн був створений спільно з відомим брендом Gentle Monster.

Eyewear II отримали новий дизайн і шкіряний футляр для транспортування. Зовні вони майже ідентичні зі звичайними окулярами, а в технологічному плані мало чим відрізняються від першої версії "розумних" окулярів HUAWEI. Оправа виготовлена ​​з титанового сплаву, а на дужці розмістилися стереодинаміки. Виробник заявляє, що гучність налаштована таким чином, щоб сторонні не могли чути звуки, що видаються окулярами.

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Нові окуляри можна використовувати за допомогою сенсорних жестів для управління відтворенням музики, прийому викликів і доступу до голосового помічника. Зарядний чохол оснащений роз'ємом USB Type-C і світлодіодним індикатором. Серія Eyewear II представлена ​​чотирма моделями, кожна з яких отримала унікальний дизайн і призначена для певних завдань:

Smart Myma – сонцезахисні окуляри за ціною $ 391

– сонцезахисні окуляри за ціною $ 391 Smart Verona – для корекції зору (пластикова оправа) за ціною $ 362

– для корекції зору (пластикова оправа) за ціною $ 362 Smart Alio – для корекції зору (металева оправа) за ціною $ 391

– для корекції зору (металева оправа) за ціною $ 391 Smart Catta – дизайнерська серія за ціною $ 362

Окуляри отримали відразу 4 різні моделі

Попереднє замовлення на HUAWEI x Gentle Monster Eyewear II буде відкрито 1 вересня, а відвантаження почнеться 10 вересня. Точних даних про продаж нових окулярів за межами Китаю немає.

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