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Стильний аксесуар: HUAWEI показала смарт-окуляри у класичному дизайні

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Смарт-окуляри HUAWEI зовні не відрізняються від звичайних - фото 1
Смарт-окуляри HUAWEI зовні не відрізняються від звичайних

Цього тижня HUAWEI провела велику презентацію, під час якої крім нових ноутбуків показала спеціальну версію "розумних" окулярів Eyewear II. Пристрій позиціонується як високотехнологічний гаджет для повсякденного носіння, а його дизайн був створений спільно з відомим брендом Gentle Monster.

Eyewear II отримали новий дизайн і шкіряний футляр для транспортування. Зовні вони майже ідентичні зі звичайними окулярами, а в технологічному плані мало чим відрізняються від першої версії "розумних" окулярів HUAWEI. Оправа виготовлена ​​з титанового сплаву, а на дужці розмістилися стереодинаміки. Виробник заявляє, що гучність налаштована таким чином, щоб сторонні не могли чути звуки, що видаються окулярами.

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Нові окуляри можна використовувати за допомогою сенсорних жестів для управління відтворенням музики, прийому викликів і доступу до голосового помічника. Зарядний чохол оснащений роз'ємом USB Type-C і світлодіодним індикатором. Серія Eyewear II представлена ​​чотирма моделями, кожна з яких отримала унікальний дизайн і призначена для певних завдань:

  • Smart Myma – сонцезахисні окуляри за ціною $ 391
  • Smart Verona – для корекції зору (пластикова оправа) за ціною $ 362
  • Smart Alio – для корекції зору (металева оправа) за ціною $ 391
  • Smart Catta – дизайнерська серія за ціною $ 362
Окуляри отримали відразу 4 різні моделі - фото 421356
Окуляри отримали відразу 4 різні моделі

Попереднє замовлення на HUAWEI x Gentle Monster Eyewear II буде відкрито 1 вересня, а відвантаження почнеться 10 вересня. Точних даних про продаж нових окулярів за межами Китаю немає.

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Джерело: Gizmochina
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