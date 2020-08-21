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7-річна дівчинка з Бейрута прикрасила обкладинку Vogue

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Vogue - фото 1
Vogue / instagram

Арабська Vogue представив дві обкладинки вересневого номера, присвяченого надії. Героїнею однієї з них стала 7-річна Міла Абучалбак, яка постраждала від вибуху в Бейруті.

"Міла Абучалбак одна з тисячі ліванських дітей, які постраждали від величезних вибухів в Бейруті. Навіть побачивши свій будинок в розрусі вона не втратила надію і продовжила сміливо дивитися в майбутнє, поки її співгромадяни виходили на вулиці, щоб прибирати і перебудовувати своє місто. Її майбутнє може бути туманним, але вона знає, що Ліван прокинеться знову, і сподівається на майбутнє для себе та інших дітей", – сказано на сторінці журналу в Instagram.

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На знімках Міла позує в білому костюмі і з листом в руках. Дівчинка хворіє вітиліго – захворювання, що виявляється появою білих плям на шкірі. Цей діагноз їй поставили в 4-річному віці.

Сьогодні мама дівчинки вирішила зайнятися модельною кар'єрою дочки і завела їй для цього Instagram. Зараз на сторінці Міли 13 публікацій, а за її знімками стежать понад 2 тисячі користувачів соцмережі.

7-річна дівчинка з Бейрута прикрасила обкладинку Vogue - фото 421329

7-річна дівчинка з Бейрута прикрасила обкладинку Vogue - фото 421330

7-річна дівчинка з Бейрута прикрасила обкладинку Vogue - фото 421331

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Джерело: instagram
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