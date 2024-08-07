EcoFlow представила капелюх Power Hat із сонячними панелями, який може зарядити телефон

Компанія EcoFlow показала свій новий продукт – капелюх Power Hat. Виробник стверджує, що це ціла "мініелектростанція" для кишенькових гаджетів.

Широкий капелюх від сонця має вбудовані елементи гнучких сонячних батарей. Про це пише The Verge.

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Це дозволяє конвертувати зелену енергетику спекотного сонця і зарядити телефон потужністю 4000mAh за 3-4 години. Такий головний убір підійде для використання на природі або під час блекаутів.

Сонячні елементи капелюха зроблені з гнучкого матеріалу PERC монокристалічного кремнію. Вони забезпечують зарядку потужністю 12 Вт через USB-A та USB-C роз’єми на крисах капелюха. Вага самого капелюха складає 370 грамів.

До речі Power Hat має ще й захист IP65, тобто в ньому можна засмагати й він не боїться дощу. Капелюх доступний у двох розмірах: менший – 56-58 см, більший – 59-61 см. Вартість такого аксесуара $129, а ціна для передзамовлення складає $79.

Попередні замовлення на сайті EcoFlow приймаються до 31 серпня, перші постачання можна очікувати приблизно у середині вересня.

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