Стилісти показали наймодніші штани 2019 року

Які фасони штанів будуть актуальними у новому році.

Забудьте про кльош і чіноси – в цьому році найбільш популярною і модною моделлю будуть paper bag – штани вільного крою із завищеною талією.

І ще: Джинси від українського дизайнера стали новим трендом

Вони виглядають однаково вдало на мініатюрних дівчатах і на дівчатах з формами, візуально подовжують ноги і камуфлюють проблемні місця. Штани такого крою з'явилися в колекціях багатьох дизайнерів брендів і в асортименті багатьох брендів – починаючи від Zara і закінчуючи Rodarte.

Штани paper bag чудово поєднуються з класичними сорочками, простими футболками, жакетами, топами в білизняному стилі і куртками з деніму – величезний простір для фантазії у створенні образів.

Читайте також: Ці стрижки найкраще підійдуть дівчатам із круглим обличчям