Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Голос країни Нацвідбір на Євробачення 2019

Стилісти показали наймодніші штани 2019 року

  • 465
Штани виглядають однаково вдало на різних фігурах - фото 1
Штани виглядають однаково вдало на різних фігурах / PrettyLittleThing

Які фасони штанів будуть актуальними у новому році.

Забудьте про кльош і чіноси – в цьому році найбільш популярною і модною моделлю будуть paper bag – штани вільного крою із завищеною талією.

І ще: Джинси від українського дизайнера стали новим трендом

Вони виглядають однаково вдало на мініатюрних дівчатах і на дівчатах з формами, візуально подовжують ноги і камуфлюють проблемні місця. Штани такого крою з'явилися в колекціях багатьох дизайнерів брендів і в асортименті багатьох брендів – починаючи від Zara і закінчуючи Rodarte.

Штани paper bag чудово поєднуються з класичними сорочками, простими футболками, жакетами, топами в білизняному стилі і куртками з деніму – величезний простір для фантазії у створенні образів.

Стилісти показали наймодніші штани 2019 року - фото 302372

Стилісти показали наймодніші штани 2019 року - фото 302373

Стилісти показали наймодніші штани 2019 року - фото 302374

Стилісти показали наймодніші штани 2019 року - фото 302375

Стилісти показали наймодніші штани 2019 року - фото 302376

Читайте також: Ці стрижки найкраще підійдуть дівчатам із круглим обличчям

powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Від 90-х до сьогодні: ностальгійні фото, як змінилися улюблені зірки
  • 04 лютого, 17:00
  • 390
Відпочинок взимку: чому варто поїхати в Іспанію
  • 04 лютого, 19:21
  • 673
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 25.04.2018, 20:31
  • 1162219
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Цікавинки