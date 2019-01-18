Ці стрижки найкраще підійдуть дівчатам із круглим обличчям

Стилісти стверджують, що найскладніше підібрати ідеальну зачіску саме дівчатам із круглою формою обличчя.

Багато красунь вважають свою кругленьку форму обличчя суцільним недоліком, і думають, що сучасні стрижки їм не підійдуть, але це зовсім не так.

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Стилісти і перукарі-модельєри стверджують, що для такої форми обличчя можна підібрати ефектну, жіночну і красиву стрижку, яка підкреслить всі переваги і приховає недоліки. Звісно ж, кругла форма обличчя має деякі обмеження під час вибору модної стрижки. Тому потрібно віддавати перевагу варіантам, які дозволяють робити вертикальні акценти при стрижці. За допомогою такого прийому обличчя візуально буде виглядати овальним і витягнутим. Чимале значення має і довжина волосся. Ось найкращі приклади вдалих зачісок:

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