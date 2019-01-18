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Ці стрижки найкраще підійдуть дівчатам із круглим обличчям

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Найкращі приклади вдалих зачісок для круглого обличчя - фото 1
Найкращі приклади вдалих зачісок для круглого обличчя / ratatum.com

Стилісти стверджують, що найскладніше підібрати ідеальну зачіску саме дівчатам із круглою формою обличчя.

Багато красунь вважають свою кругленьку форму обличчя суцільним недоліком, і думають, що сучасні стрижки їм не підійдуть, але це зовсім не так.

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Стилісти і перукарі-модельєри стверджують, що для такої форми обличчя можна підібрати ефектну, жіночну і красиву стрижку, яка підкреслить всі переваги і приховає недоліки. Звісно ж, кругла форма обличчя має деякі обмеження під час вибору модної стрижки. Тому потрібно віддавати перевагу варіантам, які дозволяють робити вертикальні акценти при стрижці. За допомогою такого прийому обличчя візуально буде виглядати овальним і витягнутим. Чимале значення має і довжина волосся. Ось найкращі приклади вдалих зачісок:

Ці стрижки найкраще підійдуть дівчатам із круглим обличчям - фото 301982

Ці стрижки найкраще підійдуть дівчатам із круглим обличчям - фото 301983

Ці стрижки найкраще підійдуть дівчатам із круглим обличчям - фото 301984

Ці стрижки найкраще підійдуть дівчатам із круглим обличчям - фото 301985

Ці стрижки найкраще підійдуть дівчатам із круглим обличчям - фото 301986

Ці стрижки найкраще підійдуть дівчатам із круглим обличчям - фото 301987

Ці стрижки найкраще підійдуть дівчатам із круглим обличчям - фото 301988

Ці стрижки найкраще підійдуть дівчатам із круглим обличчям - фото 301989

Ці стрижки найкраще підійдуть дівчатам із круглим обличчям - фото 301990

Ці стрижки найкраще підійдуть дівчатам із круглим обличчям - фото 301991

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Джерело: pix-feed
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